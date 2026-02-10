Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 16 al 20 febbraio, rivelano il ritorno di Greta in circostante tutt'altro che piacevoli. La donna sarà coinvolta in un tragico incidente stradale e verserà in condizioni disperate. Inoltre Greta, prima di perdere i sensi, si farà promettere da Roberto di occuparsi di Cristina.

Una telefonata inaspettata

Una telefonata apparentemente innocua segnerà l’inizio di un incubo per Roberto Ferri. Cristina lo chiamerà per salutarlo prima di partire per la settimana bianca con la madre Greta e il patrigno Eduardo Nappi.

Roberto, totalmente assorbito dai preparativi per la consegna dello yacht commissionato da Eleanor Price, fingerà di ricordare quel viaggio e chiuderà la conversazione in fretta. La sua mente sarà già altrove, concentrata sugli ultimi dettagli da sistemare prima dell’incontro con la ricca cliente.

Poco prima di entrare in sala riunioni, spegnerà il cellulare, convinto di riaccenderlo dopo poco, cosa che non farà. Quel gesto, all’apparenza insignificante, avrà tragiche conseguenze.

Il tragico incidente e la corsa al San Filippo

Cristina, Greta ed Eduardo resteranno coinvolti in un grave incidente stradale e dall’ospedale tenteranno inutilmente di contattare Roberto. Solo quando riaccenderà il telefono, Ferri verrà travolto dalla realtà e si precipiterà al San Filippo.

La scena che lo attenderà sarà sconvolgente. Greta, distesa su una barella e in condizioni critiche, troverà la forza di chiedergli un’unica cosa prima di perdere conoscenza ed essere portata in sala operatoria: gli affiderà Cristina. Della ragazza, in quel momento, si saprà soltanto che non è in pericolo di vita, ma che il trauma subito renderà necessaria una sedazione.

Il senso di colpa di Ferri e la fragilità di Cristina

Dopo aver appreso che Cristina ha riportato una frattura alla gamba, Roberto si troverà davanti alla prova più difficile della sua vita. Dovrà spiegare alla figlia le gravi condizioni della madre, scontrandosi con la propria incapacità di affrontare il dolore di chi ama.

Non è chiaro se Greta si riprenderà, in ogni caso Marina resterà accanto a Roberto, cercando di proteggere la fragile stabilità emotiva di Cristina, ancora profondamente scossa.

Con il passare dei giorni, le condizioni della ragazza miglioreranno e potrà lasciare il San Filippo. Roberto la accoglierà a casa sua insieme a Marina, ma il ricordo di quel telefono spento continuerà a tormentarlo a lungo.