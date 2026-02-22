Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 23 al 27 febbraio per Gianluca arriverà un momento molto duro da affrontare mentre Ornella continuerà a portare rancore per quanto accaduto con suo marito. Per Roberto sarà davvero difficile gestire il dolore di Cristina nonostante l'affetto degli amici.

Il ritorno di Ornella

Ornella di ritorno dalla Spagna sorprenderà Raffaele in compagnia di Eleanor in atteggiamenti troppo confidenziali. Nonostante i tentativi di suo marito e dell'ospite americana di spiegarle la situazione, Ornella continuerà a non vedere di buon occhio la loro complicità.

Per farsi perdonare Eleanor organizzerà un pranzo alla Terrazza per Raffaele e sua moglie così per cogliere l'occasione di fare un ultimo saluto ai suoi amici napoletani prima della partenza. La donna con il prezioso aiuto di Rosa si metterà ai fornelli e cucinerà alcune delle prelibatezze partenopee che l'anno colpita durante il suo soggiorno a Napoli. A sorpresa torneranno a Palazzo anche Giulia e Luca che coglieranno l'occasione per unirsi al banchetto. Ornella ancora stranita, racconterà a Giulia di non essere ancora riuscita a perdonare suo marito per quanto accaduto prima della sua partenza e che la sua ferita sarà davvero difficile da rimarginare. Rosa invece continuerà a proiettarsi con entusiasmo nella sua nuova vita con Damiano ma ad un certo punto dovrà fare i conti con i suoi reali sentimenti.

Nel corso di una cena infatti la donna si imbatterà in Pino e si renderà conto con rammarico che il suo corteggiatore ha ormai voltato pagina. Per Rosa sarà un duro colpo da digerire e questo episodio la indurrà a riflettere su cosa realmente vuole.

Inizia Sanremo

In occasione dell'inizio del festival di Sanremo, tra Guido e Mariella ci sarà un accesi diverbio non privo di imprevisti. Alla fine però sarà la moglie del comandante a mettere un veto sull'intera vicenda. In casa Ferri invece il clima sarà tutt'altro che scherzoso. Cristina di ritorno dall'ospedale si trasferirà a casa di suo padre ma nonostante l'accoglienza calorosa di amici e parenti, per la ragazzina sarà davvero difficile elaborare il dolore per la perdita di Eduardo.

Sarà Marina a starle vicino e sarà proprio con lei che la giovane Ferri esternerà tutto il disprezzo nei confronti della freddezza dei sentimenti di suo padre. La Giordano si renderà subito conto che la figlia del suo compagno ha bisogno di un valido sostegno per poter superare i suoi tormenti e il suo dramma interiore. Michele intanto si renderà conto di quanto sia difficile dirigere la radio. Per Gianluca infine arriverà il momento di fare i conti con la realtà. Sempre più preso ed entusiasta per la sua nuova frequentazione, rimarrà davvero deluso quando la ragazza lo metterà al corrente sulle sue intenzioni e sulla sua decisione di non voler intraprendere nessuna storia seria con lui. Alberto si imbatterà nuovamente in lei, infatti la incontrerà ancora.

Non è ancora chiaro cosa accadrà tra lui e l'amica di suo figlio, ma è certo che per Gianluca non sarà un bel periodo da affrontare. Potrebbe addirittura iniziare un triangolo amoroso che vedrebbe nuovamente schierati padre e figlio l'uno contro l'altro.

Manuela invece sarà sempre più presa dai preparativi per il suo matrimonio con Niko e improvvisamente si ritroverà di fronte ad un nuovo dilemma da risolvere.