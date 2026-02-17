Nella puntata di Un posto al sole andata in onda il 17 febbraio è stata confermata la morte di Eduardo Nappi. Le anticipazioni degli episodi in onda fino al 27 febbraio rivelano che Cristina andrà a vivere con suo padre e Marina.

Le cose tra lei e il papà, però, non andranno benissimo. Inoltre, sembra che ci sia un segreto che aleggia dietro questa vicenda.

La sofferenza di Cristina e il muro di Roberto

La morte di Eduardo e le gravi condizioni della madre segneranno profondamente Cristina. Il dolore la travolgerà e, allo stesso tempo, metterà in luce tutte le difficoltà di Roberto nel suo ruolo di padre.

Abituato a gestire affari e situazioni di potere, Ferri si troverà impreparato davanti alle lacrime della figlia.

Insieme a Marina cercherà di starle vicino, ma il suo modo di fare finirà per aumentare la distanza tra loro. Cristina, ancora sconvolta dall’incidente che le ha cambiato la vita, avrà bisogno di calore e comprensione, non di silenzi imbarazzati.

Con il passare dei giorni le sue condizioni fisiche miglioreranno e potrà lasciare l’ospedale ma si troverà costretta a trasferirsi a casa del padre e di Marina. Quanto a Greta va detto che un'immagine promozionale la mostra assieme a Ferri a riprova che, almeno lei, sopravviverà all'incidente

Il sorriso forzato e una scoperta inattesa

L’affetto degli amici sarà per lei un piccolo spiraglio di luce.

Con loro riuscirà a ritrovare, a tratti, un po’ di serenità, anche se il dolore continuerà a tormentarla. Quando Marina proverà a spiegarle che Roberto, nonostante l’apparente freddezza, le vuole davvero bene, Cristina reagirà con rabbia. Tutta la sofferenza accumulata esploderà in un confronto acceso, destinato a lasciare il segno.

Roberto, dal canto suo, continuerà a muoversi con impaccio, incapace di trovare le parole giuste per raggiungere la figlia. Cristina tenterà perfino di nascondere il proprio malessere dietro un sorriso di facciata, ma Marina capirà che la ragazza ha bisogno di un aiuto concreto.

A complicare tutto, emergerà una rivelazione inattesa sugli attimi che hanno preceduto l’incidente: un dettaglio che potrebbe cambiare la prospettiva su quanto accaduto e mettere in discussione gli equilibri già fragili della famiglia Ferri.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 23 al 27 febbraio: Ornella non perdona Raffaele, Rosa gelosa di Pino

Dopo l’addio di Eleanor, Raffaele e Ornella avranno modo di confrontarsi; tuttavia, le cose non andranno come sperato. La dottoressa Bruni confiderà infatti a Giulia che la pausa non ha affievolito il suo rancore verso il marito e che la crisi è tutt’altro che superata.

Il Festival di Sanremo in TV finirà per diventare motivo di discussione tra Guido e Mariella.

Nonostante l’entusiasmo iniziale, Michele inizierà a rendersi conto di quanto sia duro dirigere Radio Golfo 99.

Rosa scoprirà che Pino sta andando avanti con la sua vita, anche dal punto di vista sentimentale, e verrà colta da una punta di gelosia.

Mentre Gianluca attraverserà una crisi con Anna, quest’ultima avrà modo di incontrare nuovamente Alberto.

Manuela, impegnata con i preparativi delle nozze con Niko, dovrà prendere una decisione molto difficile.