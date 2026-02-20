Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 23 al 27 febbraio rivelano che Eleanor farà di tutto per mettere Ornella a suo agio. La ricca imprenditrice americana organizzerà un pranzo sulla terrazza, invitando anche Giulia e Luca, nel tentativo di creare un clima sereno e distendere gli animi.

Per qualche ora l’atmosfera sembrerà davvero più leggera, ma dentro di sé Ornella continuerà a sentire un risentimento forte nei confronti di Raffaele, un dolore che fatica ancora a spegnersi.

Un pranzo d’addio

L’avventura napoletana di Eleanor Price sta per concludersi, ma la sua partenza non passerà inosservata a Palazzo Palladini.

Ornella, appena rientrata dalla Spagna, percepirà subito un’atmosfera diversa. Tra Raffaele e l’affascinante ospite americana si è creata una complicità evidente, fatta di sorrisi, battute e abbracci che alla dottoressa Bruni sembreranno fin troppo confidenziali.

Eleanor, attenta e sensibile, capirà il disagio di Ornella. Dopo un confronto sincero con Rosa, deciderà di alleggerire la tensione con un gesto elegante: organizzare un pranzo d’addio sulla terrazza. Un momento conviviale per salutarsi con affetto e chiudere serenamente questa parentesi napoletana. Raffaele accoglierà l’idea con entusiasmo e resterà piacevolmente colpito nel vedere Eleanor cimentarsi con i piatti della tradizione partenopea, segno dell’amore nato per quella città che l’ha accolta con calore.

Giulia e Luca tornano dalla Sicilia, Ornella non perdona Raffaele

A rendere la giornata ancora più speciale sarà l’arrivo inatteso di Giulia e Luca, di ritorno dalla Sicilia. La loro presenza completerà la tavolata sulla terrazza, trasformando il pranzo in un momento di autentica condivisione, tra buon cibo e panorami mozzafiato. Ornella, almeno in apparenza, riuscirà a lasciarsi andare e a ritrovare un po’ di serenità.

Eleanor brinderà alla sua esperienza napoletana con parole cariche di gratitudine, regalando ai presenti un attimo di sincera emozione. Colin, il suo assistente, resterà come sempre discreto, osservando la scena con il suo consueto riserbo.

Dietro i sorrisi, però, resteranno questioni irrisolte.

Ornella si confiderà con Giulia e ammetterà che il dolore provocato da Raffaele non si è ancora rimarginato. L’amore c’è, ma la fiducia incrinata continua a pesare sul suo cuore.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 23 al 27 febbraio: Cristina in difficoltà con suo padre

Uscita dall' ospedale, Cristina si trasferirà a casa del padre, sperando che quella vicinanza possa aiutarla a rimettere insieme i pezzi. Gli amici le staranno accanto e riusciranno a regalarle qualche momento di leggerezza, ma dentro di lei il dolore resterà forte. Quando Marina tenterà di convincerla che Ferri la ama, anche se fatica a dimostrarlo, Cristina esploderà, lasciando emergere tutta la sofferenza repressa.

Il Festival di Sanremo diventerà motivo di scontro tra Guido e Mariella

Michele inizierà a sentire tutto il peso della responsabilità alla guida della radio, rendendosi conto che il ruolo è più impegnativo del previsto.

Rosa, felice accanto a Damiano, scoprirà con un filo di amarezza che anche Pino sta andando avanti con la sua vita sentimentale

Il legame tra Gianluca e Anna si farà sempre più intenso, ma il ritorno di Alberto complicherà gli equilibri.

Manuela si troverà a fare una scelta tutt’altro che semplice mentre organizza il matrimonio con Niko.