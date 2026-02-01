Continuano le vicende dei protagonisti della celebre soap un posto al sole. Nel corso della settimana che andrà dal 2 al 6 febbraio Rosa sarà al settimo cielo per la scelta di Damiano di andare a convivere. Gianluca invece riceverà un'amara delusione dal fronte lavorativo e si rifugerà in Anna. Raffaele verrà a conoscenza del segreto di Eleanor e cercherà di aiutarla a portare a termine la sua missione.

La scelta di Damiano

Le cose tra Damiano e Rosa continueranno ad andare male a causa dell' indecisione dell'uomo di voler riunire la famiglia. Renda successivamente, pressato dai sensi di colpa, deciderà di assecondare le richieste della sua compagna di andare a convivere.

La donna al settimo cielo vorrà comunicare subito la splendida notizia a Manuel ignara del fatto che il suo amato non è del tutto convinto della scelta che ha fatto. Damiano infatti continuerà a vivere tormenti interiori e non si esclude che questa scelta affrettata possa in realtà rivelarsi un'ennesima amara delusione per Rosa. Intanto continuerà la permanenza di Mrs Price a Palazzo Palladini e Raffaele farà di tutto per allietare la sua vacanza a Napoli. Il Portiere Infatti accompagnerà l'americana in uno dei luoghi più suggestivi di Napoli e tra loro la complicità diventerà sempre più grande. Di ritorno dal tour in città, Eleanor confesserà a Raffaele il vero motivo della sua lunga permanenza a Napoli.

Giordano colpito dal suo racconto le prometterà di aiutarla a cercare di ricomporre i pezzi della sua famiglia nonostante le ingerenze di Renato Poggi. La sua missione però rischierà di fallire a causa di un gesto maldestro di Rosa.

La nuova arrivata a caffè Vulcano

Per Gianluca arriverà il momento di incassare una nuova delusione sul fronte lavorativo. Al Vulcano infatti verrà assunta una nuova cameriera Lorenza e per lui sarà davvero difficile nascondere la delusione. L'avvenimento spiacevole però lo farà riavvicinare a suo padre che a modo suo cercherà di risolvere i problemi di suo figlio. Proprio mentre Gianluca, al centro, si lascerà consolare dalla compagnia di Anna, Alberto al vulcano inizierà ad inveire contro la nuova arrivata, come senso di rivalsa.

Michele invece spunto da Silvia, si convincerà a parlare con Roberto circa il suo ruolo in radio. Eduardo infine si inserirà sempre più in maniera stabile all'Inter della banda dei malviventi ma Rino inizierà a tremare contro di lui. Proprio mentre Eduardo varcherà la soglia della sua nuova vita, Clara inizierà a convincersi che finalmente anche per la sua famiglia è arrivato il momento di vivere più serenamente. Non è ancora chiaro se Eduardo delinquerà per davvero oppure se farà il doppio gioco , ma ciò che è certo è che non si terrà lontano da nuovo pericoli per lui e per la sua famiglia.