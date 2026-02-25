Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, ha confermato la sua presenza al Festival di Sanremo 2026. “Mi hanno invitato – ha dichiarato all’Adnkronos – e sarò in platea per guardarmi lo spettacolo”. La sua partecipazione è prevista per la serata del 27 febbraio, dedicata ai duetti degli artisti in gara. Vannacci si troverà già a Sanremo dal giorno precedente, 26 febbraio, per alcuni incontri politici in Liguria.

La smentita della premier Meloni

Nei giorni precedenti, erano circolate voci riguardo una possibile partecipazione della premier Giorgia Meloni alla serata inaugurale del Festival.

Tuttavia, la stessa Meloni ha definito la notizia “totalmente inventata”, smentita sia da Palazzo Chigi che dallo stesso Carlo Conti. La presidente del Consiglio ha ironizzato sul fatto che il “FantaSanremo” sia un gioco divertente per gli appassionati, ma che le notizie dovrebbero rimanere “nel mondo reale”.

Autonomia del Festival, la posizione di Carlo Conti

Il direttore artistico Carlo Conti ha preso posizione sulle polemiche politiche legate al Festival, affermando di essere “un uomo libero” e di operare con la massima indipendenza. Ha respinto ogni insinuazione su un suo coinvolgimento nell’eventuale presenza di Meloni, definendo l’ipotesi “fantascienza pura”. Conti ha sottolineato che chiunque, inclusa la premier, può partecipare al Festival acquistando un biglietto come qualsiasi altro cittadino.

Rilevanza politica della presenza di Vannacci

La conferma della presenza di Vannacci in platea rappresenta un fatto politico di una certa rilevanza, segnando la prima partecipazione ufficiale di un leader politico al Festival di Sanremo 2026. Al contrario, la smentita della presenza di Meloni chiarisce che non ci sarà alcun coinvolgimento istituzionale nella kermesse musicale, mantenendo così il Festival lontano da dinamiche politiche dirette.

Profilo di Roberto Vannacci

Roberto Vannacci è un generale e eurodeputato, fondatore del partito Futuro Nazionale, nato nel febbraio 2026 a seguito della sua uscita dalla Lega. È noto per le sue posizioni sovraniste e nazionaliste, e per aver assunto un ruolo di primo piano nel panorama politico italiano.