La forza di una donna andrà in onda con una puntata più lunga sabato 21 febbraio: inizierà alle 14.55 e toglierà spazio a Forbidden Fruit che durerà di meno.

Le anticipazioni tv riportano che il pomeriggio di Canale 5 darà più spazio alle vicende di Bahar e della sua famiglia. Dopo l'addio di Hatice e Sarp inizierà una nuova vita per tutti i protagonisti. Ceyda avrà un nuovo lavoro, mentre Bahar staccherà per andare in campeggio con Enver e i bambini.

Mezz'ora in più per La forza di una donna dal 21 febbraio

Un cambiamento positivo per i fan de La forza di una donna ci sarà il sabato pomeriggio.

Secondo la guida ufficiale, il 21 febbraio, infatti, la dizi turca avrà più spazio e durerà dalle 14.55 alle 16.30, con una lunga punta di circa un'ora e mezza. Attualmente, le vicende di Bahar vanno in onda per circa 15 minuti dal lunedì al venerdì e il sabato con una puntata di un'ora. La settimana prossima, invece, i fan di Bahar avranno modo di seguire per più tempo le vicende dei protagonisti che stanno attraversando un momento cruciale. Le trame, infatti, sono ad un punto decisivo e dopo la morte di Hatice e Sarp le vite di tutti dovranno ricominciare da zero. Ceyda avrà una splendida occasione con un nuovo lavoro per Fazilet e suo figlio Raif. Bahar, invece, sceglierà di trascorrere qualche giorno con Doruk e Nisan in campeggio onorando la promessa fatta a suo marito.

Ad accompagnarli ci sarà Enver che non riuscirà a smettere di comunicare con Hatice nonostante il suo decesso.

Cambiamenti nella fascia pomeridiana del sabato di Canale 5

Sabato 21 febbraio, Forbidden Fruit sarà trasmesso per appena mezz'ora, dalle 14.25 alle 14.55. Il pomeriggio di Canale 5 varia premiando La forza di una donna, la dizi che per diverso tempo è stata un po' penalizzata dal palinsesto ma che ha sempre registrato ottimi ascolti. Come di consueto, le storie di Bahar concluderanno la fascia pomeridiana dedicata alle soap e lasceranno spazio a Verissimo con Silvia Toffanin. A partire dal mese di marzo, con l'inizio delle puntate serali di Amici, ci sarà un'ulteriore spazio. Non si esclude che La forza di una donna venga trasmessa anche la domenica pomeriggio con la terza e ultima stagione.