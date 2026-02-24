‘Zelig 30 – Svisti e Mai Visti’ ha conquistato la prima serata di lunedì 23 febbraio, registrando uno share del 17,5% e attirando 1.966.000 spettatori. Il film ‘Rosso Volante’, trasmesso su Rai 1, ha raccolto 2.393.000 spettatori, pari al 14,9% di share.

Confronto tra share e spettatori

Lo show di Canale 5 ha prevalso in termini di share, mentre il film con Giorgio Pasotti ha registrato un’audience superiore. Questo dato evidenzia come il successo di un programma possa essere valutato in modi diversi a seconda del parametro considerato.

La serata televisiva

Gli altri programmi in onda hanno ottenuto risultati inferiori: su Rai 3 ‘Lo Stato delle Cose’ ha totalizzato l’8,8%, su Rai 2 ‘Dirty Dancing – Balli proibiti’ il 6,6%, su Italia 1 ‘Run All Night – Una notte per sopravvivere’ il 5,7%, su Rete 4 ‘Quarta Repubblica’ il 5,7%, su La7 ‘La Torre di Babele’ il 5,3%, su Nove ‘Cash or Trash – La Notte dei Tesori’ il 2,6% e su Tv8 ‘4 Hotel’ il 2,3%.

In access prime time, ‘La Ruota della Fortuna’ su Canale 5 ha registrato il 24,9% di share con 5.207.000 spettatori, superando ‘Affari Tuoi’ su Rai 1, che ha raggiunto il 23,1% con 4.853.000 spettatori.

Bilancio della serata

La serata televisiva ha mostrato un sostanziale equilibrio tra i due principali canali.

Canale 5 ha primeggiato per share grazie a ‘Zelig 30’, mentre Rai 1 ha dominato per numero di spettatori con ‘Rosso Volante’. Il successo di ‘La Ruota della Fortuna’ in access prime time ha ulteriormente rafforzato la performance di Canale 5.