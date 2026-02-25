Ospite a Monkey's Radio per parlare anche del Festival di Sanremo, Zeudi Di Palma si è lasciata andare a confidenze che hanno conquistato tutti i suoi fan. Allo speaker che le ha chiesto se è fidanzata, la 24enne ha risposto di "no" e poi ha precisato che nel suo futuro vede una donna affascinante, indipendente e di bell'aspetto.

Le dichiarazioni di Zeudi in radio

C'era molta attesa per la partecipazione di Zeudi al programma radiofonico dedicato a Sanremo e a quello che succede dietro le quinte del Festival.

In questa chiacchierata che è durata quasi due ore, però, la ragazza ha parlato anche di sé, della sua community e di sentimenti.

Quando il suo interlocutore le ha chiesto se ha una relazione oppure no, l'ex Miss Italia ha risposto: "No, sono single e concentrata sul lavoro. Il mio cuore, però, è aperto e spero di fidanzarmi con una donna e non con un uomo".

"Ho avuto un solo ragazzo in passato, ma nel mio futuro ci vedo una donna", ha aggiunto la 24enne ai microfoni di Monkeys' Radio.

host: “but how did your ex boyfriends react to being with you, since you’re miss italy?”



zeudi: “i’ve only had one boyfriend, but now i hope the next one will be a woman and not a man, we’ll see” pic.twitter.com/YViDU4Y7qi — rachele (@rachele_caps) February 25, 2026

Cosa cerca in una persona

Un po' come fa quando è in live su Twitch, in radio Zeudi ha parlato a cuore aperto di sé e di cosa la colpisce in una persona.

"Sicuramente a primo impatto mi fa innamorare il fascino. Anche l'occhio vuole la sua parte, non sono ipocrita. L'atteggiamento è molto importante, come si muove o come interagisce con gli altri. Per me è fondamentale anche la pulizia, sono fissata su questo", ha dichiarato Di Palma poche ore fa.

Tra le caratteristiche che dovrebbe avere la sua donna ideale l'ex Miss Italia ha aggiunto anche l'indipendenza, la consapevolezza di sé e la stabilità emotiva.

La reazione della community

La schiettezza di Zeudi ha colpito tutti quelli che l'hanno ascoltata, ma chi la segue da più di un anno sui social sapeva quasi tutto quello che ha raccontato in radio il 25 febbraio.

"La sua sincerità è da ammirare", "Dolce e spigliata, mi è piaciuta oggi", "L'ho trovata a suo agio anche in questa veste, brava", "Le voglio bene ogni giorno di più", "Fiera di supportarti", "Tutto bellissimo", "Avrei voluto che non finisse mai", "Pronti per sostenerti anche nelle prossime avventure", "Orgogliosi della persona che sei", si legge su X in queste ore.