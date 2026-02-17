Sono tanti gli argomenti che Zeudi Di Palma ha affrontato nella live che ha fatto su Twitch il 16 febbraio, e tra questi c'è anche un paragone tra le persone che supportano lei e quelle che sostengono altri personaggi noti. La ragazza si è vantata della correttezza della sua community e poi ha avvertito i suoi hater che non ci penserà due volte a denunciarli se continueranno a criticarla sui social senza motivo.

La riflessione di Zeudi sui fandom

L'altra sera Zeudi ha fatto una live su Twitch e ha spaziato su diversi argomenti: dalla cotta che ha per Angelina Jolie da quando è piccola all'orgoglio che prova per la gente che la segue.

Nell'analizzare il suo fandom e le persone dalle quali è composto, la 24enne ha detto: "La nostra community è fatta di giovani, invece le altre sono di persone che hanno figli e nipoti e quindi hanno un vissuto".

"Mi criticate sui social? Vi beccate le denunce perché la vita non vi ha insegnato niente", ha concluso la ragazza riferendosi agli hater che da quasi un anno la attaccano o la giudicano senza un apparente motivo.

zeudi: “la nostra community è fatta da persone giovani, le altre invece sono fatte di persone che hanno un vissuto, che hanno dei figli e dei nipoti, e continuano a criticare sui social.. ma è bene che vi beccate le denunce, perché la vita non vi ha insegnato niente” pic.twitter.com/R0BdDvuJff — rachele (@rachele_caps) February 17, 2026

La reazione della community

Questo discorso di Zeudi è arrivato dritto al punto, e tutti i suoi fan non hanno potuto fare altro che concordare con lei su come ci si dovrebbe comportare per contrastare gli hater.

"Ha ragione su tutto, bisogna fare così altrimenti non capiranno mai", "Lei è giovane ma è così matura, brava", "Nella sua community ci sono anche adulti, la seguiamo in tanti", "I social hanno peggiorato le persone", "Io ancora non ho capito perché la attaccano se si fa i fatti suoi e non dà fastidio a nessuno", "Asfalta con eleganza", "Un esempio per chi la ascolta", "Educata e rispettosa, in tanti dovrebbero imparare da lei", "Le denunce sono necessarie in alcuni casi", si legge su X in queste ore.

Il legame a distanza con i fan

Da più di un anno Zeudi sta coltivando un rapporto virtuale con le tantissime persone che fanno parte della sua community, un legame solido e sincero del quale lei è molto fiera.

La ragazza si sente libera di essere sé stessa con i suoi fan, e in alcune occasioni ha anche rimproverato chi ha provato a invadere la sua privacy con domande scomode o che lei non gradisce.