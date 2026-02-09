Nel giorno del primo anniversario della sua community, Zeudi Di Palma ha raggiunto un nuovo importante traguardo: il terzo posto nella classifica mondiale degli streamer con il maggior numero di abbonati su Twitch. La ragazza non ha nascosto la sua commozione per il successo che sta avendo sui social e ha voluto ringraziare le tantissime persone che da oltre un anno credono in lei e la supportano in ogni modo possibile.

La reazione di Zeudi al nuovo traguardo

L'altra sera Zeudi ha fatto una live per festeggiare il primo anniversario della sua community (nata ufficialmente l'8 febbraio 2025), e tra una chiacchierata e l'altra ha raggiunto un nuovo inaspettato traguardo.

Alcuni fan hanno avvisato l'ex Miss Italia che ha raggiunto il terzo posto nella classifica mondiale di Twitch (per numero di nuovi subs), e lei non ha saputo trattenere l'emozione.

"Sono terza nel mondo? Ma come è possibile? Ragazzi non può essere vero", sono state le prime parole che Di Palma ha pronunciato in diretta.

zeudi is officially the 3rd person with the most subs in the world. LFG ZEUDINERS 🔥 pic.twitter.com/NgjPf1DnB4 — rachele (@rachele_caps) February 9, 2026

Dopo qualche minuto di riflessione, la 24enne ha deciso di dedicare questo risultato alle persone che da oltre un anno la stanno supportando nel suo percorso e l'hanno aiutata ad arrivare così in alto.

La dedica per la community

Con la voce rotta dall'emozione e con gli occhi lucidi, Zeudi ha detto: "Sono terza nel mondo senza aiuti esterni, da sola. Anzi, da soli. Siamo partiti da zero e guardate dove siamo arrivati, tutto questo è pazzesco".

"Grazie a tutte le persone che mi stanno supportando in questo viaggio incredibile su Twitch", ha concluso la giovane ex concorrente del Grande Fratello.

I messaggi d'affetto dei fan

Il terzo posto nella classifica mondiale di Twitch è stato festeggiato sia da Zeudi che da tutta la sua community.

"Si è emozionata, che cucciola", "Stava per piangere, piccolina", "Le Zeudiners sono le migliori", "Icone", "Andiamo avanti", "Che spettacolo", "La nostra streamer del cuore", "Lei gioca un altro campionato, ci dispiace per gli altri", "Io non credevo ai miei occhi, pensa lei", "Orgogliosa di Zeudi e delle Zeudiners", "Assolutamente folle", "Brava", "Continuiamo a crescere", si legge su X in queste ore.