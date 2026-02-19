Non accenna a placarsi il successo di Zeudi Di Palma sui social, e come fanno notare i suoi sostenitori ogni giorno c'è un importante aumento dei suoi follower sia su Twitch che su TikTok. Su entrambe le piattaforme la giovane è seguita da più di 200.000 persone e questi numeri sono destinati a crescere visto che la sua community è pronta a tutto pur di farla rimanere in alto.

I numeri di Zeudi sui social

Quasi ogni sera Zeudi dà appuntamento ai suoi fan su Twitch, dove si diverte a chiacchierare anche fino a tarda notte.

Bellezze🌸, ci vediamo alle ore 23:00 in Live su Twitch 🩷! — Zeudi Di Palma (@zeudidipalma) February 18, 2026

Nel corso delle sue live, inoltre, la giovane ha la possibilità di aumentare il numero dei suoi follower e ad aiutarla ci pensano anche le persone che fanno parte della sua community.

Negli ultimi giorni, infatti, all'account della ragazza si sono iscritti in migliaia: oggi, 19 febbraio, il profilo di Di Palma è seguito da 18.900 utenti.

Anche se lo usa un po' meno rispetto al passato, Zeudi ha molto successo anche su TikTok e attualmente la sua pagina ha 170.400 follower.

Le reazioni alla chiamata in live

Ogni giorno i fan aspettano il messaggio con il quale Zeudi gli dà appuntamento in live su Twitch, e solitamente l'ex Miss Italia lo pubblica su X.

"Non vedo l'ora", "Oggi alle 23? Quindi non si dorme", "Sei la mia notifica preferita", "Siamo pronti", "Evviva", "Non mancheremo", "Non posso perdermi il divertimento", "Ci saremo", "Ti aspettiamo", "Un po' più presto no?", "Grazie", "Pensi sempre a noi", "Ti adoro", "Eccoci", "Sempre con te, anche a notte fonda", "Finalmente", "Siamo sul pezzo", "Non ci speravo più nella tua notifica", "Ci tieni sempre sveglie", si legge su X in questi giorni.

I contenuti delle dirette

Le live che Zeudi fa su Twitch (e che prima faceva su TikTok) piacciono perché regalano tanti spunti di discussione.

In poche ore, infatti, l'ex Miss Italia riesce a divertire e a far riflettere le persone che la seguono, il tutto con estrema naturalezza, come se parlasse con le sue amiche o con gente che conosce da molto tempo.

A volte Di Palma risponde anche a chi perde tempo a criticarla sui social, e lo fa invitando questi utenti ad andare altrove se non apprezzano i contenuti che offre tramite i suoi canali.