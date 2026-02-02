Solo pochi giorni fa sui social si parlava dell'incredibile secondo posto di Zeudi Di Palma nella lista degli streamer con il maggior numero di abbonati su Twitch Italia, ma i suoi fan hanno notato che il suo successo si sta espandendo anche oltre i confini del nostro Paese. Ad oggi, 2 febbraio, la ragazza è 16esima nella classifica mondiale degli account più seguiti sulla piattaforma dove si possono fare live per comunicare in modo diretto con i propri followers.

Ennesimo traguardo per Zeudi

Da più di un anno Zeudi è una vera e propria "star" dei social, e la conferma di ciò arriva dal numero di persone che la seguono su tutte le piattaforme (da Instagram a X, da TikTok a Twitch).

Ad iscriversi ai canali di Di Palma sono migliaia di utenti al giorno, e questo sta permettendo alla ragazza di scalare la classifica degli streamer con il maggior numero di nuovi abbonati: se in Italia l'ex Miss Italia è al secondo posto, nel mondo è al 16° e a breve potrebbe raggiungere la top 10.

Il successo della giovane modella, dunque, è in crescita e molto del merito è del suo fandom, le zeudiners.

La vita quotidiana raccontata in diretta

A conquistare i fan sono i contenuti che Zeudi propone sui social: dalle chiacchierate informali a quelle su temi importanti, fino ad arrivare alla condivisione di momenti di vita quotidiana.

L'altra sera, per esempio, Di Palma ha fatto una diretta su Twitch mentre cucinava con la mamma: le due hanno illustrato tutti gli step della ricetta che stavano eseguendo, dopodiché hanno mostrato il risultato del loro lavoro.

L'incontro con Domenico del Grande Fratello

Oggi, 2 febbraio, sul web si sta parlando di Zeudi anche per un incontro che ha fatto e che è stato documentato sui social.

Domenico, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha visto Di Palma (non se ne conoscono i motivi) e ha scattato con lei una foto che in poche ore è diventata virale.

"Ma che ci fa lui con Zeudi?", "Mi viene da ridere", "Non diciamolo troppo in giro altrimenti si inventano un nuovo gossip", "Sono già pronta a leggere di un nuovo fidanzato, non ne posso più", "Non c'è paragone tra le due edizioni del GF, non scherziamo", si legge su X questo lunedì.