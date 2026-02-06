Le live di Zeudi Di Palma su Twitch regalano sempre tanti spunti di discussione, e anche l'altra sera la ragazza si è lasciata andare a parole molto interessanti sul gruppo di persone che la seguono sui social. Quando le è stato chiesto come è cambiato il suo fandom nell'ultimo anno, la 24enne ha risposto che si sarebbe ridotto e per lei questo è positivo perché preferisce la qualità alla quantità.

Gli elogi di Zeudi in diretta

Continua il successo di Zeudi su Twitch e lei per ringraziare chi la supporta fa quasi una live al giorno, ovviamente impegni permettendo.

L'altra sera Di Palma si è imbattuta in una domanda che l'ha spinta a fare un'analisi di come sarebbe cambiato il suo fandom negli ultimi mesi, soprattutto da quando è finito l'hype per la partecipazione al Grande Fratello.

"Siamo meno persone e questa è una cosa positiva. Dopo che sono andate via le fanatiche, siamo diventati una community di gente che la pensa allo stesso modo su molte cose. Il cambiamento c'è stato nella pulizia, nel senso che il numero si è ridotto ma c'è più qualità. Prima era un fandom di quantità, ora è di qualità ed è molto meglio", ha detto la 24enne in diretta.

chat: “come è cambiato il fandom?”



zeudi: “siamo meno persone e questa è una cosa positiva, il fandom è diventato una community, persone fanatiche sono andate via ed è un bene, si fa bene alla community quando si ha un modo di pensare aderente alle altre persone che ne fanno… pic.twitter.com/DgQogtz2NE — rachele (@rachele_caps) February 5, 2026

Le risposte delle zeudiners

Il bel discorso che ha fatto Zeudi l'altra sera ha emozionato tutti i membri della sua community, e molti di loro hanno deciso di rispondere dedicandole parole altrettanto dolci.

"Siamo una forza", "Pochi ma buoni", "Con te dal giorno zero", "Sono rimaste le migliori", "La qualità paga, brava", "Discorso perfetto", "Troppo bello che ci considera una community e non un semplice fandom", "Ben detto", "Siamo di meno, ma almeno siamo reali", "La sosterremo sempre", "Sei unica", si legge su X in queste ore.

Il progetto ancora top secret

Dopo essersi complimentata con la sua community, Zeudi ha chiuso la live su Twitch dicendo che doveva finire di preparare le valigie perché il giorno seguente sarebbe dovuta partire.

La modella non ha voluto svelare né la sua destinazione né il progetto che la vedrà impegnata per un breve periodo lontana da Napoli, ma tra i suoi fan c'è chi ipotizza che potrebbe trattarsi di qualcosa inerente alle Olimpiadi invernali in partenza il 6 febbraio (magari una collaborazione con qualche brand che sponsorizza l'evento).