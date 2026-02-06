Sono trascorsi diversi mesi dalle liti che hanno incrinato il rapporto tra Zeudi Di Palma e Shaila Gatta: nelle settimane che hanno preceduto la finale del Grande Fratello, infatti, le due si sono allontanate e tutti pensavano che non si sarebbero calcolate neppure fuori dalla casa. Da quasi un anno, invece, quelle che i fan hanno ribattezzato le Zaila sono sempre più unite e coltivano la loro amicizia incontrandosi quando possono e scambiandosi "mi piace" su Instagram.

L'amicizia recuperata fuori dalla casa del GF

I fan di Zeudi e Shaila non si lasciano sfuggire nulla, neppure una loro interazione sui social che conferma che la loro amicizia va avanti a gonfie vele.

L'altro giorno, ad esempio, la ballerina ha pubblicato un post con diverse foto del viaggio che ha fatto in America con amici e parenti e l'ex Miss Italia lo ha apprezzato quasi immediatamente.

Anche Gatta mette "mi piace" alla maggior parte degli scatti che Di Palma carica sul suo profilo Instagram, e questo scambio di like non fa altro che rendere evidente il fatto che il loro legame è più solido che mai a distanza di un anno dalle liti che ci sono state tra loro nella casa del Grande Fratello.

L'affetto dei fan per le Zaila

Sin dai tempi del Grande Fratello il rapporto tra Zeudi e Shaila è stato identificato in un hashtag: le Zaila, ovvero l'unione dei nomi delle due ragazze.

"Il like di Zeudi a Shaila è tutto per me", "Viva le Zaila", "L'amicizia vera è la cosa più importante", "Impazzisco quando vedo i loro like reciproci", "Ci sono sempre l'una per l'altra", "Queste sì che sono cose belle", "Zaila vive", si legge su X in questi giorni.

Il successo di Zeudi sui social

Shaila è una delle poche ex concorrenti del Grande Fratello con le quali Zeudi ha mantenuto un rapporto, forse l'unica.

Nell'ultimo anno, infatti, la 24enne ha scelto di coltivare solo i legami più veri, a partire da quello con le persone che fanno parte della sua community.

Grazie al supporto di migliaia di fan (ribattezzate le Zeudiners), di recente Di Palma è salita al primo posto della classifica degli streamer con il maggior numeri di nuovi abbonati su Twitch Italia (invece è al sesto posto in quella mondiale).