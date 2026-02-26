L'altra sera Zeudi Di Palma ha partecipato ad un evento organizzato da Rolling Stones a Sanremo, e il look che ha sfoggiato ha conquistato tutti. In un video che ha pubblicato su Instagram, infatti, la 24enne ha mostrato l'outfit total black che ha scelto per questo party esclusivo: la scelta della giovane di indossare una camicetta trasparente e i pantaloni di pelle è stata super approvata dalla sua community.

L'esperienza di Zeudi a Sanremo

L'altro giorno Zeudi è arrivata a Sanremo e ha iniziato a partecipare a diversi eventi: nel pomeriggio, ad esempio, la giovane ha parlato di sé e del Festival su Monkeys' Radio e ha intrattenuto chi era collegato per circa due ore.

In serata, poi, Di Palma ha presenziato ad un party esclusivo e ha posato per i fotografi assieme all'amica e collega Ludovica Bizzaglia.

zeudi di palma with ludovica bizzaglia pic.twitter.com/bg072bLUXy — rachele (@rachele_caps) February 25, 2026

A colpire tutti, però, è stato il look che la 24enne ha scelto per quest'occasione: un total black con camicia trasparente, intimo glitterato in vista e lunghi pantaloni in pelle.

Ad impreziosire questo outfit sono stati i tacchi e la chioma di una delle content creator più amate dell'ultimo anno.

I complimenti dei fan sui social

Un parere che hanno condiviso in molti, è che l'altra sera Zeudi ha attirato l'attenzione per il suo look elegante e sensuale allo stesso tempo.

"Troppo bella", "Non ho più parole per descrivere questa donna", "La figlia di Monica Bellucci", "Davanti a video come questi c'è poco da dire, se non complimenti", "Questo outfit è perfetto per lei, un sogno", "Meravigliosa", "Stupenda", "Mi inchino davanti alla sua bellezza", "Magnifica", "Pazzesca", si legge su X in queste ore.

Le confidenze in radio

Nel corso della chiacchierata che ha fatto con uno speaker di Monkey's Radio, Zeudi ha parlato di tutto.

Oltre a commentare le prime serate del Festival di Sanremo, la ragazza ha raccontato dell'esperienza a Miss Italia (che ha vinto nel 2021) e anche di quella al Grande Fratello che l'ha resa popolare e amatissima soprattutto sui social.

Di Palma ha anche elencato le caratteristiche che dovrebbe avere una persona per starle accanto, e ha precisato più volte che se in passato è stata un ragazzo ora spera che la sua prossima fidanzata sarà una donna.