La community di Zeudi Di Palma cresce di giorno in giorno, e di recente ha accolto una persona che in passato non apprezzava affatto la ragazza. In live su Twitch, infatti, la 24enne ha scoperto che tra i suoi fan c'è anche una giovane che ha cambiato idea su di lei: se guardandola al Grande Fratello non la trovava simpatica, è fuori dalla casa che l'ex Miss Italia ha conquistato la sua nuova follower.

Il messaggio che sorprende Zeudi

Tra i tantissimi sostenitori di Zeudi c'è anche una ragazza che un anno fa storceva il naso guardandola nella casa più spiata d'Italia.

Mentre era in live su Twitch, infatti, Di Palma si è imbattuta in un commento che l'ha colpita moltissimo: "Ho iniziato a seguirti da poco. Al GF non mi stavi simpatica, fuori sì. Vedendoti qui ho capito che bella persona sei".

"Wow, grazie. Non me l'aspettavo proprio. Che cosa bella", ha risposto la 24enne visibilmente sorpresa dal dietrofront di una persona che oggi fa parte della sua numerosissima community.

I contenuti delle live che piacciono ai fan

Le live che Zeudi fa su Twitch sono molto seguite perché lei riesce a spaziare da momenti profondi ad altri di estrema leggerezza.

"Ho amato le sue reaction ai video edit", "Questo format dovrebbe riproporlo, è stato bellissimo", "Lei sa essere divertente e coinvolgente allo stesso tempo", "Chat pazzesca", "Ho riso tantissimo stasera", "Brava e bella", "L'ho vista emozionata quando ha saputo che una persona ha cambiato idea su di lei", "Nella vita reale è un'altra cosa rispetto a quello che si è visto al GF ed è bello che in tanti se sono accorti", si legge sui social in questi giorni.

Le raccolte fondi delle Zeudiners

Sempre in live Zeudi ha svelato cosa hanno fatto le sue Zeudiners nell'ultimo periodo: due raccolte fondi per aiutare le famiglie in difficoltà.

In poco tempo, infatti, la community della 24enne ha raccolto quasi 4.000 euro totali da donare per costruire luoghi di preghiera a Gaza e per sostenere i siciliani che il mese scorso sono stati colpiti dal ciclone Harry.

Di Palma si è detta orgogliosissima dei suoi fan e dei gesti concreti che fanno per il prossimo: "Noi facciamo i fatti e siamo in grado di creare qualcosa di bello".