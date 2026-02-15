Oggi, 15 febbraio, Zeudi Di Palma ha pubblicato alcuni scatti in bianco e nero che hanno conquistato tutti i suoi sostenitori. "Ombre", ha scritto la ragazza nella didascalia che accompagna il post che in pochissime ore ha ottenuto oltre 40.000 mila "mi piace" e altrettanti commenti in cui si elogia la sua bellezza e la capacità di ha di stare davanti all'obiettivo del fotografo.

Il successo del nuovo servizio fotografico di Zeudi

In queste ore nella community di Zeudi si sta parlando esclusivamente delle bellissime foto che la ragazza ha pubblicato sui social nel pomeriggio, quelle di un nuovo shooting tutto in bianco e nero.

L'ex Miss Italia ha incantato tutti i fan con alcuni scatti che ha postato sia sul suo profilo che nelle storie di Instagram, una serie di immagini che hanno fatto incetta di like e commenti in pochissime ore.

Con questo servizio fotografico Di Palma ha dimostrato la sua abilità nello stare davanti all'obiettivo, infatti fa la modella da molti anni e ha continuato a posare anche dopo la parentesi al Grande Fratello.

ladies and gentlemen.. ZEUDI DI PALMA pic.twitter.com/yCSmnkrc0r — rachele (@rachele_caps) February 15, 2026

Gli elogi dei fan sul web

L'ultimo post di Zeudi su Instagram ha ottenuto più di 40.000 like in meno di mezza giornata, e questo numero è destinato ad aumentare dando un'occhiata ai commenti che stanno circolando su questo nuovo shooting.

"Signore e signori, Zeudi Di Palma", "Non vedo l'ora di vedere il resto", "Sono innamorata", "Questa ragazza è perfetta", "Assomiglia tantissimo a Monica Bellucci", "Dovrebbero clonarla", "Bellissima dentro e fuori", "La sua bellezza non può essere reale", "Meravigliosa", "Perfetta", "La nostra queen", "Non ha rivali", si legge su X il 15 febbraio.

Il rapporto con la community

Il successo di Zeudi sui social (dai boom di like ai post su Instagram al numero di persone che la seguono su Twitch) è soprattutto merito della sua numerosa e attiva community.

Da più di un anno, infatti, la ragazza può contare sul sostegno morale e concreto di tantissimi fan da ogni parte del mondo, gente disposta a supportarla anche a distanza pur di vederle raggiungere tutti i suoi obiettivi.

In settimana questo fandom ha compiuto il suo primo anno di vita e Di Palma lo ha voluto festeggiare in live preparando una torta.