Sono trascorsi diversi mesi dalla sua uscita dalla casa del Grande Fratello, ma per alcuni Zeudi Di Palma è ancora un'ex concorrente del reality di Canale 5. In una recente intervista in radio la ragazza ha ricordato l'esperienza tra le mura più spiate d'Italia e lo ha fatto spendendo belle parole sia per il percorso che ha fatto che per la pazienza che ha avuto nel sopportare persone e situazioni che non le andavano a genio.

Le parole di Zeudi sul GF

Zeudi si è fatta conoscere dal pubblico partecipando al Grande Fratello, ma nell'ultimo anno è riuscita a farsi strada senza appoggiarsi al ricordo di quell'esperienza tanto chiacchierata.

Intervistata in radio su diversi argomenti, Di Palma ha parlato anche del reality e delle difficoltà che ha avuto all'interno della casa.

"L'introspezione è stata molto importante, soprattutto perché vivevo con tanti sconosciuti. Mi sento cresciuta, quindi oggi posso dire che è stato bello e complicato. In quest'esperimento sociale ho avuto tanta pazienza, soprattutto con certe persone", ha dichiarato la 24enne in questi giorni.

L'affetto per la community

Questa settimana Zeudi è a Sanremo per partecipare a diversi eventi, ma i suoi fan sono rimasti colpiti soprattutto dalle belle cose che ha detto di loro a Monkey's Radio.

Quando le è stato chiesto se è complicato gestire una community così attiva e numerosa, infatti, l'ex Miss Italia ha risposto: "Non è difficile, anzi ci riesco bene ed è bello.

Grazie a loro sono diventata la numero uno in Italia e la terza al mondo su Twitch".

host: “your fans are so many that THEY CRASHED OUR RADIO, how do you even manage so many fans?”



zeudi: “i manage it, and luckily in a really beautiful way. thanks to them i became number one in italy and third in the world on twitch.” pic.twitter.com/tZm8z9tm9o — rachele (@rachele_caps) February 25, 2026

I commenti dei fan

Non è la prima volta che Zeudi spende belle parole per i suoi sostenitori, ma per loro è sempre speciale ascoltare cosa ha da dire sulla community.

"Lei è così orgogliosa di noi", "Mi rende felice sentire queste cose", "Le Zeudiners saranno sempre con Zeudi", "Mi fa commuovere e ridere allo stesso tempo", "Insieme possiamo arrivare ovunque", "Tra noi c'è un legame speciale", "Andiamo avanti", "Passo dopo passo arriveremo lontano", "Ci distinguiamo", "Le brillano gli occhi quando parla di noi", "Che cucciola", "Lei forse non sa ancora di cosa siamo capaci", "Boom", si legge su X in questi giorni.