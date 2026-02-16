Oggi, 16 febbraio, Lorenzo Pugnaloni ha pubblicato uno stralcio dell'intervista che ha fatto a Domenico D'Alterio, in particolare quello in cui hanno parlato di un'amatissima ex concorrente del Grande Fratello. Il muratore di Scampia ha speso belle parole per Zeudi Di Palma e poi ha detto che gli piacerebbe molto partecipare a Pechino Express in coppia con lei.

La conoscenza e l'idea sul futuro in tv

Qualche giorno fa Domenico ha attirato l'attenzione di molti pubblicando un selfie insieme a Zeudi, e da quel momento in tanti hanno cominciato a chiedersi che tipo di rapporto ci sarebbe tra loro.

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, dunque, l'ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato che sia lui che Di Palma sono nati e cresciuti a Scampia e che si conoscerebbero da tempo proprio per via delle loro origini.

Quando gli è stato chiesto se gli piacerebbe fare qualcosa in tv con la 24enne, il muratore ha risposto rivolgendosi direttamente a lei: "Perché no? Facciamo Pechino Express insieme, sarebbe una bellissima esperienza".

L'opinione degli utenti di Instagram

La proposta di Domenico ha un po' diviso i fan di Zeudi: da un lato c'è chi sarebbe felicissimo di rivederla in tv ad un anno di distanza dalla fine del Grande Fratello, dall'altro chi preferirebbe che restasse lontana da un genere di programma al quale ha già partecipato.

"No, basta reality", "Zeudi merita di più", "Ma lui chi è? Perché lei dovrebbe farci Pechino Express insieme?", "Che ridere", "Ma lei lo sa che si conoscono?", "Io sarei felice", "Sì", "Mah", "Zeudi merita il cinema, non la tv", "Lorenzo Pugnaloni ha sempre avuto Zeudi nel cuore, è così carino con lei", "Sarebbe bello vederla in qualcosa di diverso", si legge su Instagram il 16 febbraio.

La carriera di Zeudi dopo il Grande Fratello

Sono passati circa undici mesi dalla fine dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, e Zeudi non ha mai smesso di lavorare e di accrescere il suo successo.

In quest'anno, dunque, la ragazza ha dimostrato di poter ricoprire diversi ruoli ed è riuscita ad essere credibile in ognuno di essi: modella, testimonial di famosi brand, tatuatrice e streamer su Twitch.