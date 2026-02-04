Da alcune ore Zeudi Di Palma è la streamer con il maggior numero di abbonati su Twitch Italia: grazie ad oltre 27.500 iscritti al suo canale, la giovane è salita al primo posto di questa particolare classifica (nel mondo, invece, è nona). La 24enne è rimasta senza parole di fronte a questo importante traguardo, e il suo primo pensiero è stato quello di ringraziare la sua community con un messaggio postato su tutti i suoi profili social.

Le prime parole di Zeudi

Il 4 febbraio Zeudi si è svegliata e ha scoperto che i suoi fan l'hanno portata al primo posto nella classifica degli streamer con più abbonati su Twitch Italia.

Qualche giorno fa, quando è stata informata di essere entrata nella top ten, la ragazza non aveva nascosto il suo stupore: "Non me l'aspettavo, ma come è possibile questa cosa?".

Stamattina, invece, la 24enne ha voluto dedicare questo suo importante traguardo a tutte le persone che da oltre un anno la sostengono a distanza.

"Tutto questo è grazie a voi che mi sostenete ogni giorno con affetto e presenza. Non esisterebbe nulla di tutto ciò senza di voi", ha scritto la modella in un post che ha caricato sui suoi profili di X e Instagram.

Questo traguardo parla di noi.

Prima in Italia 🥇🌈

Ringrazio chi mi sostiene ogni giorno con affetto e presenza.

Nulla di tutto questo esisterebbe senza di voi🫂🩷!!! pic.twitter.com/qLfuzJJavD — Zeudi Di Palma (@zeudidipalma) February 4, 2026

Le risposte delle zeudiners

Sono centinaia gli utenti che hanno risposto alla dedica di Zeudi su X, e la maggior parte di loro hanno contraccambiato l'affetto che lei ha detto di provare per tutta la sua community.

"Tutte queste persone hanno scelto te dal primo giorno", "Incredibile quello che stai facendo", "La numero uno senza se e senza ma", "Che soddisfazione", "Felice per te e per chi ti sostiene", "Come li stai facendo impazzire, regina", "Questo succede perché sei una persona meravigliosa", "Noi saremo sempre al tuo fianco", "Brava", "Congratulazioni", si legge su X il 4 febbraio.

L'exploit su Twitch in pochi mesi

A rendere ancora più incredibile il successo di Zeudi, è la notizia che è attiva su Twitch da poco tempo.

Stando ai dati raccolti sul web ad oggi, 4 febbraio, l'ex concorrente del Grande Fratello ha aperto il suo account su questa piattaforma a settembre, quindi in soli cinque mesi è riuscita a diventare la streamer con il maggior numero di abbonati in Italia e la nona in tutto il mondo.