Al Grande Fratello si è fatta conoscere come Miss Italia 2021, ma Zeudi Di Palma è molto di più e lo sta dimostrando da quando ha concluso l'avventura nella casa. La bellezza, però, rimane un punto di forza della ragazza e sui social c'è chi è convinto che assomiglierebbe tantissimo a Monica Bellucci da giovane, soprattutto nei colori e nelle espressioni del viso.

La somiglianza con Monica Bellucci

In questi mesi molte persone hanno scritto a Zeudi che assomiglierebbe a Monica Bellucci, e lei l'altra sera ha voluto guardare alcuni vecchi video dell'attrice alla quale è stata paragonata.

Secondo tanti fan, dunque, Di Palma ricorderebbe molto l'attrice da giovane sia nei colori (dai capelli agli occhi, fino alla carnagione) che nel viso espressivo.

La 24enne ha detto che apprezza moltissimo la diva alla quale è stata associata esteticamente, ma la sua preferita rimane Angelina Jolie, per la quale ha ammesso di avere una cotta da quando era un'adolescente.

I complimenti alla bellezza di Zeudi

"La più bella", "Non c'è paragone con nessun'altra", "L'erede di Monica Bellucci", "Bella, dal cuore puro e l'anima gentile", "Fantastica", "Che bel buongiorno", "Un altro account da quasi 100k che ha scoperto Zeudi, evviva", "Scolpita", "Non si ferma più", si legge sui social in queste ore.

Il debole per Angelina Jolie

Zeudi ha le idee molto chiare su quello che le piace in una persona, e la conferma di ciò è arrivata dalla reazione che ha avuto quando ha visto un famoso video di Angelina Jolie in live su Twitch.

"Ma mi spiegate come è possibile che io sto sotto a questa donna da sempre? Incredibile. Mamma mia, non riesco a guardarla", ha detto la 24enne visibilmente imbarazzata dalla bellezza dell'attrice americana per la quale ha ammesso di avere un debole da tantissimi anni.

Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, Di Palma non si espone se non per smentire le chiacchiere che la vorrebbero in coppia con ragazzi che per lei sono solo amici: attualmente, infatti, l'ex Miss Italia sarebbe ancora alla ricerca dell'anima gemella.