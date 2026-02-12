Non è passato neppure un anno da quando Zeudi Di Palma è uscita dalla casa del Grande Fratello, ma sono già tantissime le cose che ha dimostrato di saper fare in ambito lavorativo. In questi mesi la 24enne ha spaziato in diversi ambienti professionali, da quello della moda che frequenta da quando era un'adolescente a quello dei social dove è tutt'ora una "star".

Il successo di Zeudi dopo il reality

Un anno fa Zeudi viveva ancora nella casa del Grande Fratello e si contendeva la vittoria finale con Jessica e pochi altri concorrenti: in questi dodici mesi, però, sono cambiate molte cose e la giovane ha saputo togliersi in fretta l'etichetta della "gieffina senza arte né parte".

La ragazza ha dimostrato di avere talento in molti ambiti, a partire da quello che corrisponde ad una delle sue più grandi passioni: i tatuaggi. La 24enne ha un suo studio a Napoli e quando può tatua tutte le persone che non vedono l'ora di avere qualcosa di suo sulla pelle per sempre.

Di Palma nasce come modella, e anche dopo il reality ha continuato a lavorare in questo ambiente posando per servizi fotografici e diventando testimonial di brand molto famosi in Italia e non solo.

Il boom su Twitch

Nell'ultimo anno Zeudi è esplosa soprattutto sui social, dov'è tutt'ora considerata una vera e propria "star".

Dopo essersi fatta conoscere su TikTok, la giovane ha deciso di sbarcare su Twitch e in pochissimo tempo è diventata una delle streamer più seguite e apprezzata in Italia e nel mondo.

Anche chi lavora su questa piattaforma da tempo ha applaudito al successo di Di Palma, che al 12 febbraio è al terzo posto nella classifica mondiale ma potrebbe continuare a salire grazie al supporto della sua community.

Gli elogi del fandom

I fan che seguono Zeudi dall'inizio sanno cosa ha dimostrato di saper fare e ci tengono a ricordarlo a chi continua a criticarla o a metterla in dubbio.

"La sua versatilità è pazzesca, in pochi giorni è passata dal tatuare a Londra a sponsorizzare brand e a raggiungere la top 3 mondiale su Twitch", "Gli altri parlano, lei continua ad andare avanti", "Sono così orgogliosa di lei", "La sua ascesa è innegabile", "La gente parla, lei fa i fatti", "La nostra diva", "Non delude mai", "La vera vincitrice", "Merita tutto quello che sta ricevendo", "Tutto questo a soli 24 anni", si legge su X in questi giorni.