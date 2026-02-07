Negli ultimi giorni sui social si è parlato molto di un rapporto che è nato nella casa del Grande Fratello un anno fa e che sta andando avanti anche lontano dai riflettori. In live su TikTok, infatti, Shaila Gatta è stata interpellata sull'amicizia con Zeudi Di Palma e lei ha raccontato che si sentono spesso, che si divertono a chiacchierare e che condividono anche momenti di leggerezza.

La risposta di Shaila che rende felici i fan

Nei giorni scorsi i fan hanno notato che Zeudi e Shaila si scambiano spesso like sui social, ma è da tempo non le vedono insieme da qualche parte.

Approfittando della diretta che la ballerina ha fatto su TikTok il 6 febbraio, alcuni utenti hanno chiesto se l'amicizia con Di Palma va avanti oppure se è cambiato qualcosa nell'ultimo periodo.

"Se sento Zeudi? Certo, ci sentiamo sempre. Anche oggi abbiamo parlato e le ho mandato una canzone che amo molto. Ho controllato e il nome del cantante è Zailo, tutto questo è stato molto divertente", ha detto l'ex concorrente del Grande Fratello facendo riferimento al nome che è stato dato al suo legame con Zeudi, ovvero Zaila.

Shaila about Zeudi on TikTok live last night: “Yeah, by the way, today it was really funny because we talked, and I sent her a song that I really love. Then I went to check underneath and the singer’s name was Zailo. It was really funny.” pic.twitter.com/bFadr9bXo5 — Korslayage (@Korslayage) February 7, 2026

La gioia dei supporter delle Zaila

Le belle parole che Shaila ha speso per Zeudi hanno reso felici i sostenitori di entrambe, in particolare chi ha sempre creduto nella loro amicizia anche quando litigavano al Grande Fratello.

"Ho bisogno di rivederle insieme", "Mi mancano", "Le piccoline si sono sempre più bene", "Sto amando questi racconti", "Loro saranno sempre casa", "Zaila per sempre", "Stanno proteggendo la loro amicizia, sono preziose", "Che dolci", "Zaila vive", si legge su X in questi giorni.

Le ultime novità su Zeudi e Shaila

In queste ore sui social si è parlato di Zeudi e Shaila per motivi differenti: l'ex Miss Italia è volata a Milano per assistere da vicino alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina (è stata invitata da un brand del quale è testimonial), invece la ballerina si è lasciata andare a parole molto forti su TikTok.

Nel ricordare la sua esperienza al Grande Fratello, infatti, l'ex velina ha detto: "Lì ho subito umiliazioni per come mi vestito e per le parole che usavo, che non andavano mai bene. Mi sentivo sola e mi vergognavo, ma poi ho capito che la vulnerabilità è una cosa bella".