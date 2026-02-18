Tra Zeudi Di Palma e la sua community c'è un rapporto molto stretto, un legame fatto di stima reciproca e tanta fiducia. Nel corso di una live che ha fatto recentemente su Twitch, inoltre, la 24enne si è detta orgogliosa delle sue Zeudiners e della beneficienza che hanno fatto per aiutare il prossimo: i supporters dell'ex Miss Italia, infatti, hanno donato importanti somme di denaro per le famiglie di Gaza e per quelle che sono state colpite dal ciclone Harry in Sicilia.

I complimenti di Zeudi alle Zeudiners

Nelle live che Zeudi fa su Twitch succede di tutto, ma a rimanere impressi sono i momenti in cui la ragazza spende belle parole per le persone che fanno parte della sua community.

L'altra sera, per esempio, Di Palma si è voluta complimentare con le Zeudiners che hanno partecipato a due importanti raccolte fondi per dare una mano a chi sta vivendo periodi difficili.

"In questi giorni sono stati raccolti 2.600 dollari per le famiglie di Gaza, e 1.200 euro per chi a gennaio è stato colpito da ciclone Harry in Sicilia", ha detto con orgoglio la 24enne.

"Noi facciamo raccolte benefiche per aiutare il prossimo, gli altri ci criticano ma non fanno assolutamente nulla", ha concluso la giovane in diretta sui social.

Il rapporto di stima e rispetto con i fan

L'elogio di Zeudi ha colpito tutte le Zeudiners, in particolare chi ha partecipato alle raccolte fondi delle quali la ragazza è molto orgogliosa.

"Noi facciamo i fatti, gli altri solo le chiacchiere", "Grazia a chi ha donato, è molto importante", "Bravi tutti", "Progetto speciale", "Queste sono le cause che ci stanno a cuore", "Piccoli gesti per non perdere la speranza", "Ben fatto", "Sosteniamo anche la nostra terra", "Solo applausi per noi", si legge su X in questi giorni.

La cotta adolescenziale per Angelina Jolie

In una recente live, inoltre, Zeudi si è lasciata andare alle confidenze e ha spiegato come è nata la sua passione per Angelina Jolie.

La 24enne ha un debole per l'attrice americana da moltissimi anni (ha detto che rispecchia in tutto e per tutto la persona che potrebbe farle perdere la testa), e ancora oggi quando guarda i suoi video non riesce a nascere l'imbarazzo che prova.