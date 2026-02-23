Nella settimana in cui commenterà il Festival di Sanremo in radio, Zeudi Di Palma ha ricevuto un invito a sorpresa. Lo streamer David Rubino, infatti, ha proposto alla 24enne una chiacchierata nello studio da dove fa le live su Twitch e da dove l'ha definita la nuova regina della piattaforma.

Proposta a sorpresa per Zeudi

In questi giorni Zeudi ha fatto poche live su Twitch perché si è preparata per una nuova avvincente avventura: dal 24 al 28 febbraio, infatti, la ragazza racconterà le emozioni del Festival di Sanremo su Monkey's Radio dalle 12:00 alle 16:00.

Nonostante l'assenza del weekend, Di Palma continua ad essere una delle streamer più seguite e apprezzate della piattaforma, tant'è che anche i suoi colleghi non vedono l'ora di conoscerla per capire qual è il segreto del suo successo.

"Vorrei invitare ufficialmente Zeudi in questo bellissimo studio. Vieni e facciamo una chiacchierata, ti aspetto qui", ha detto David Rubino nel corso di una diretta che ha fatto di recente sul suo account.

"Ma non verrà mai", ha risposto prontamente il giovane che era con lui.

David Rubino ha invitato la Queen Zeudi Di Palma (come la chiama lui) a partecipare ad una sua live Twitch.. non lo farà mai😁 #zeudi #zeudiners #zeudidipalma pic.twitter.com/MJMU8EV5gy — FilippoFish_BOT🐠Zè🖤💙 (@Felix7417) February 22, 2026

La reazione della community all'invito

La maggior parte dei fan di Zeudi ha concordato con il ragazzo che ha spento l'entusiasmo di David Rubito dicendogli che la 24enne non accetterà mai il suo invito, soprattutto perché ha sempre detto di voler fare un percorso da sola sui social.

"Non lo farà mai", "Non accetterà neanche se la chiama queen", "Lui è sempre carino con Zeudi, ma questo credo che non cambierà le cose", "Lei usa Twitch solo per chiacchierare con la community, degli altri non le interessa", "Non penso che la classifica di Twitch sia un argomento che le piacerebbe affrontare, anzi lo esaurirebbe in 60 secondi", "Aspetta e spera amico", "Lui è molto furbo, ma Zeudi non ci cascherà", si legge su X in questi giorni.

L'avventura a Sanremo

Anche volendo, questa settimana Zeudi non potrebbe accettare l'invito di David Rubino perché sarà impegnata con a Sanremo.

Da alcuni giorni, infatti, si sa che l'ex Miss Italia sarà una delle voci che racconteranno il Festival su Monkey's Radio: l'appuntamento è dal 24 al 28 febbraio dalle 12:00 alle 16:00 in diretta e anche in streaming.