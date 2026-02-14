Oggi, 14 febbraio, Zeudi Di Palma ha sorpreso tutta la sua community pubblicato lo spot che ha registrato per sponsorizzare i prodotti di un famoso brand di cosmetici e profumi. A colpire i sostenitori della ragazza, però, è stata soprattutto la presenza al suo fianco del fratello Joe, che si è prestato a posare con lei per la nuova campagna di San Valentino.

La sponsorizzazione dei fratelli Di Palma

In queste ore Zeudi ha pubblicato un nuovo video sui suoi profili social, e chi la segue è rimasto colpito dalla "guest star" che la affianca in questa sponsorizzazione.

In occasione della festa di San Valentino, la 24enne ha girato un spot insieme al fratello Joe: i due si sono divertiti a scambiarsi regali (profumi e prodotti di cosmesi) come fanno tutti gli innamorati il 14 febbraio.

Questa collaborazione che ha coinvolto i fratelli Di Palma ha conquistato tutta la community della ragazza, soprattutto le persone che sanno quanto è forte il legame che c'è tra i due.

Cosa avrà preparato Zeudi per san valentino??? Una nuova bellissima collab con Notino con la partecipazione Joe.

Bellissimi i fratelli Di Palma 🤍🤍#zeudi#zeudidipalma#zeudiners pic.twitter.com/JYb6hQHMff — claudia🤍 (@cla_rot9112) February 14, 2026

I complimenti a Zeudi e al nuovo progetto

Il video che Zeudi ha postato sui social a San Valentina ha fatto incetta di "mi piace" e anche di commenti pieni di complimenti sia per lei che per il fratello.

"Sono bellissimi", "Questa collaborazione è tra le più belle che ha fatto", "Evviva i fratelli Di Palma", "Stupendi", "Lei è bellissima", "Ho finito gli aggettivi per descrivere questa ragazza", "La più dolce", "Sorrisi meravigliosi", "Nessuna è meglio di lei", "Perfetti", "Lei toglie il fiato, è pazzesca", "Ho amato questa pubblicità", si legge su X il 14 febbraio.

Il lavoro come testimonial e quello sui social

In questo periodo Zeudi non si sta fermando un attimo, infatti sono diversi i progetti ai quali ha lavorato tra una live su Twitch e l'altra.

Solo in quest'ultima settimana, ad esempio, la ragazza è stata a Milano due volte: la prima ha partecipato ad un evento organizzato da uno sponsor della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, la seconda per un lavoro del quale non si sa ancora nulla.

La 24enne ha anche festeggiato il primo anniversario della sua community in diretta sui social, dove continua ad accrescere il proprio successo giorno dopo giorno.