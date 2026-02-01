Nei giorni scorsi Zeudi Di Palma è stata a Londra, ma la sua non è stata solo una vacanza all'insegna del relax. Come dimostrano alcuni scatti che stanno circolando sui social in queste ore, in Inghilterra l'ex Miss Italia ha incontrato una parte del suo fandom e si è dedicata ad una sua grandissima passione: la ragazza ha tatuato diverse persone in uno studio della città, proprio come fa a Napoli da quando ha concluso l'esperienza al Grande Fratello.

Trasferta di relax e lavoro per Zeudi

Sono trascorsi alcuni giorni da quando Zeudi è rientrata a Napoli e ha ripreso la sua quotidianità tra lavoro e chiacchierate con i fan in diretta su Twitch.

Chi segue la ragazza sui social, però, saprà che in settimana è stata a Londra e si è divertita a fare la turista e ad incontrare alcune suoi sostenitrici inglesi.

Tra una reunion e l'altra, però, la giovane ha anche trovato il tempo di dedicarsi ad una delle sue più grandi passioni: i tatuaggi.

Appoggiandosi ad uno studio della città, Di Palma ha tatuato diverse persone che poi hanno pubblicato il risultato della sua arte su Instagram.

sorvolando sulla bravura, che si acquisisce con tempo ed esperienza ed è in costante divenire, per me è il “London Guest Tattoo Artist 🇬🇧” che fa la differenza ed è motivo di orgoglio.

continua così Zeudi, mangiati il mondo!#zeudiners pic.twitter.com/SHsQ3jQkex — Chiara (@ChiaraDJ) February 1, 2026

Il video su TikTok conquista le zeudiners

Anche se è tornata a casa, Zeudi sta continuando a pubblicare foto e video dei giorni che ha passato a Londra: su TikTok, ad esempio, è stato caricato un breve filmato che la giovane ha registrato nello studio di tatuaggi dove ha potuto dare sfogo alla sua arte.

"Per me lei è un motivo di orgoglio", "Continua così", "Mangiati il mondo", "La sua bravura è evidente e può ancora migliorare", "Meravigliosa", "Sempre diversa, ma sempre bella", "Perfetta con qualsiasi look", "Sono ossessionata dal suo stile", "Pazzesca", si legge sul web in questi giorni.

Il boom di abbonati su Twitch

Il successo di Zeudi non si può limitare al mondo della moda o a quello dei tatuaggi: da quando si è fatta conoscere al Grande Fratello, la ragazza è diventata popolarissima sui social e tutt'ora è uno dei personaggi più seguiti su diverse piattaforme.

Nei giorni scorsi è emerso che l'ex Miss Italia è la seconda streamer con il maggior numero di nuovi abbonati su Twitch Italia (i dati si riferiscono al mese di gennaio), invece è al 14° posto se si considerano gli account di tutto il mondo.