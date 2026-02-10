Dopo aver festeggiato il terzo posto nella classifica mondiale di Twitch, Zeudi Di Palma è volata a Milano. Come ha svelato lei stessa su Instagram, in queste ore la 24enne si trova in Lombardia per lavorare ad un progetto importante ma ancora top secret. Gli unici indizi che ha dato la modella, sono un suo messaggio vocale dal set e un breve video nel quale si è mostrata truccata e pronta all'azione.

Continua il successo di Zeudi

Neppure il tempo di godersi il terzo posto nella classifica mondiale degli streamer con il maggior numero di abbonati su Twitch, che Zeudi si è rimessa subito al lavoro.

Il 10 febbraio, infatti, la giovane ha informato la sua community che stava per iniziare a lavorare ad un progetto molto importante, ma del quale non può ancora svelare nulla.

"Buongiorno bellezze, come state? Io sono a Milano e sto per cominciare una meravigliosa giornata lavorativa. Vi auguro un buon inizio, vi adoro", ha detto Di Palma in un audio che ha condiviso sul suo canale broadcast di Instagram.

Qualche ora dopo, inoltre, l'ex Miss Italia ha postato un breve video nel quale ha mostrato solo il viso e probabilmente lo ha registrato tra un impegno e l'altro, quindi durante una pausa.

La curiosità e i complimenti dei fan

Zeudi non ha svelato molto del suo nuovo progetto, se non che ci sta lavorando a Milano e che la terrà impegnata per un po' di tempo.

"Sono troppo curiosa", "Chissà di che si tratta", "Mi inchino di fronte alla sua bellezza", "Ha uno sguardo devastante", "Perla rara", "Speciale", "Mi sciolgo solo guardandola", "La più bella", si legge su X il 10 febbraio.

La carriera tra moda e social

Da quando ha concluso l'avventura nella casa del Grande Fratello, Zeudi non si è fermata un attimo.

Negli ultimi mesi, infatti, la ragazza ha accresciuto la sua popolarità sui social (prima è diventata una "star" di TikTok e da un periodo si è spostata su Twitch, dove ha raggiunto il terzo posto nella classifica mondiale), ma non ha mai smesso di lavorare come modella e testimonial.

Alcuni giorni fa, ad esempio, l'ex Miss Italia è stata ospite di un famoso brand e ha assistito da vicino alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina.