L'altra sera Zeudi Di Palma si è lasciata andare alle confidenze e ha svelato l'identità del personaggio famoso per il quale ha un debole da quando era adolescente. La 24enne si è emozionata riguardando alcuni video di Angelina Jolie, un'attrice che stima e una donna che ha tutte le caratteristiche della persona che potrebbe farle perdere la testa.

La reazione di Zeudi ai video in diretta

Qualche ora fa Zeudi ha chiacchierato con i fan su Twitch e ad un certo punto ha condiviso con loro alcuni piccoli "segreti" della sua adolescenza.

Anche se in passato aveva già accennato a questo argomento, l'altra sera Di Palma ha parlato apertamente del debole che ha per Angelina Jolie da molti anni: "Come è possibile che io sto sotto per questa donna da quando sono piccola?".

"Questo video l'ho guardato in loop, mi sto emozionando. Mamma mia, è meglio se andiamo avanti", ha detto la ragazza visibilmente colpita dalla bellezza dell'attrice americana in alcuni filmati che le hanno inviato i suoi supporters in live.

Zeudi reacting to an Angelina Jolie video lmaoooo the hand on heart and fanning 😭😭🤣 pic.twitter.com/txDuEkWWwH — Korslayage (@Korslayage) February 16, 2026

L'entusiasmo della community

La scelta di Zeudi di confidarsi sulla cotta che ha da quando era adolescente per Angelina Jolie, ha reso felici tutte le persone che fanno parte della sua community da oltre un anno.

"Ma lei è innamorata", "Il primo amore non si scorda mai", "Che ridere, la guarda e si fa aria con la mano come se avesse un ventaglio", "Ho amato la sua reazione, è stata così spontanea", "Praticamente è andata nel panico guardando un video", "Lei ama Angelina Jolie come noi amiamo lei", "Meravigliosa", "Zeudi ti capisco", "Qui mi ha fatto tenerezza", "Era così dolce", "Io reagisco allo stesso modo quando vedo lei", "Bellissime entrambe", "Non si è proprio contenuta questa sera", si legge su X in queste ore.

La stoccata agli hater

Sempre nel corso della live che ha fatto su Twitch l'altra sera, Zeudi non ha risparmiato frecciatine alle persone che continuano ad attaccare sia lei che la sua community.

"Noi siamo giovani e non li calcoliamo, loro hanno un vissuto e passano il tempo a criticare sui social. Sapete che penso? Che se le meritano le denunce perché la vita non gli ha insegnato niente", ha detto l'ex Miss Italia con tono deciso.