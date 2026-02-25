Il 25 febbraio Zeudi Di Palma ha raccontato le emozioni del Festival di Sanremo in radio, ma nei giorni precedenti è sparita e tutti i suoi fan si sono chiesti che fine ha fatto. Nella live che ha fatto in mattinata dalla città dove si svolge la kermesse canora, la giovane ha spiegato che la sua assenza è dipesa da problemi di salute e da un lungo viaggio che ha dovuto fare per arrivare in Liguria.

La diretta prima dell'appuntamento in radio

L'avventura sanremese di Zeudi è cominciata, ma per arrivare in città la ragazza ha dovuto affrontare e superare diversi ostacoli.

Come ha raccontato lei stessa in live su Twitch, lo scorso weekend Di Palma è stata messa KO da un'intossicazione alimentare e dal mal di gola.

"Avevo pensato di prendermi il fine settimana libero, ma non stato possibile", ha detto la 24enne prima di recarsi nel box da dove va in onda Monkey's Radio.

Z"Ho detto "mi prendo il weekend libero"...Si si, mi è venuta l'intossicazione alimentare, mal di gola! Praticamente sono state le loro macumbe tipo "devi fare la live"! STO SCHERZANDO"



Come se non bastasse, per arrivare a Sanremo la giovane ha fatto un viaggio lunghissimo e stancante: "Siamo partiti da Napoli e ci abbiamo messo nove ore, praticamente il tempo che ci vuole per arrivare a New York in aereo senza dover fare scalo".

Le chiacchiere con i fan prima del lavoro

Anche se è ancora un po' provata dai problemi di salute che l'hanno colpita nel weekend, Zeudi è arrivata a Sanremo e si è messa subito al lavoro.

Prima di andare in radio per parlare per qualche ora del Festival, la ragazza ci ha tenuto a fare una chiacchierata con i suoi fan.

L'ex Miss Italia si è anche scusata per l'assenza degli ultimi giorni e ha promesso che tornerà ad essere attiva su Twitch e sugli altri social non appena starà meglio e porterà a termine gli impegni di questa settimana.

Successo per la live mattutina di Zeudi

La diretta che Zeudi ha fatto su Twitch il 25 febbraio è stata improvvisata e soprattutto a un orario insolito (quasi sempre vengono fatte la sera dopo le 22:30): la giovane si è collegata con i suoi fan alle 9:00 e ha chiacchierato con loro per un po'.

Nonostante il poco preavviso e l'ora, la live ha avuto grande successo: più di mille persone l'hanno seguita e commentata, e questa è l'ennesima conferma dell'affetto e del sostegno che la community dà a Di Palma in qualsiasi circostanza.