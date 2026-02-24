Dopo giorni d'attesa, i fan di Zeudi Di Palma hanno saputo quando sarà speaker di Monkey's Radio: l'ex Miss Italia commenterà il Festival di Sanremo mercoledì 25 febbraio dalle 12:00 alle 16:00. La giovane farà coppia con Ludovica Bizzaglia e per diverse ore parlerà della kermesse canora, degli artisti in gara e dell'aria che si respira in città in questa settimana così speciale.

La data ufficiale per ascoltare Zeudi in radio

L'attesa dei sostenitori di Zeudi sta per terminare: domani, 25 febbraio, la ragazza sarà a Sanremo e per qualche ora parlerà del Festival su Monkey's Radio.

A svelare il giorno in cui Di Palma vestirà i panni di speaker radiofonica è stata la stessa emittente tramite i propri canali social: l'appuntamento con l'ex Miss Italia e Ludovica Bizzaglia è per mercoledì dalle 12:00 alle 16:00.

tomorrow zeudi will be live on monkeys radio from 12:00 to 16:00 to talk about sanremo 🎙️ pic.twitter.com/7nIswM2xuw — rachele (@rachele_caps) February 24, 2026

L'ex concorrente del Grande Fratello non si è ancora pronunciata a riguardo, anzi la sua community l'ha anticipata di parecchio nel diffondere la data e l'orario in cui sarà possibile ascoltare in radio e in streaming dalla città dove si svolge la popolare kermesse canora.

L'entusiasmo della community

Sono tantissime le persone che non vedono l'ora di ascoltare cosa dirà Zeudi sul Festival di Sanremo e come se la caverà nell'inedito ruolo di speaker radiofonica.

"Finalmente abbiamo una data", "Le Zeudiners sono pronte", "Da non perdere per niente al mondo", "Andrà tutto bene cucciola", "Divertiti", "Siamo pronti a passare un po' di tempo con lei", "Tutti sintonizzati domani", "Quattro ore? Incredibile", "Ci siamo", si legge su X.

La conferma del successo sui social

Sempre oggi, 24 febbraio, sono stati pubblicati i numeri di come sono cambiate le cose su Twitch negli ultimi 30 giorni e Zeudi si è riconfermata la numero uno nella classifica italiana.

In un mese, infatti, la ragazza ha guadagnato tantissimi follower e attualmente ha 60.058 abbonati totali.

Il successo di Di Palma sui social, dunque, continua ed è destinato a durare nonostante lei si dedichi anche ad altri progetti.

Questa settimana, per esempio, Zeudi non farà live perché sarà impegnata tra Sanremo e gli eventi della Fashion Week a Milano, ma la sua community la aspetterà pazientemente.