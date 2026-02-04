Non accenna a placarsi il successo di Zeudi Di Palma sui social: in pochi mesi, infatti, la ragazza è riuscita a raggiungere il primo posto nella classifica degli streamer con il maggior numero di abbonati su Twitch Italia. All'account dell'ex Miss Italia sono iscritti più di 27.500 utenti, e questo le permette di essere al nono posto nella lista mondiale dei più seguiti sempre sulla stessa piattaforma.

Continua il successo di Zeudi su Twitch

I fan di Zeudi non si sono persi neppure uno step della sua scalata su Twitch, un successo inarrestabile che sta avendo il suo boom proprio in questi primi giorni di febbraio.

Come hanno fatto notate diversi suoi sostenitori in queste ore, la notte scorsa Di Palma ha raggiunto il primo posto nella classifica degli streamer con il maggior numero di abbonati in Italia.

Sono più di 27.500 gli utenti iscritti al canale dell'ex concorrente del Grande Fratello, un numero davvero impressionante se si pensa che lei ha debuttato su questa piattaforma solo verso la fine di settembre: in meno di cinque mesi, dunque, la 24enne è riuscita a raggiungere e a scavalcare streamer molto più attivi e veterani di lei.

ZEUDI DI PALMA È LA PRIMA STREAMER CON PIÙ ABBONATI SU TWITCH ITALIA.



E 9ª NEL MONDO🔥#zeudiners pic.twitter.com/T6yxmx5i64 — 𝗺𝗮𝗿𝘁𝗶𝘅 (@iosonomartix) February 4, 2026

L'entusiasmo delle zeudiners

Ad oggi, 4 febbraio, Zeudi è al primo posto nella classifica degli streamer con più abbonati su Twitch Italia e al nono in quella mondiale.

"Incredibile quello che sta creando questa ragazza", "Lei è la numero uno da sempre", "Ognuno di noi è parte di questo successo", "Insieme possiamo arrivare ovunque", "Dobbiamo festeggiare", "Oggi è davvero un bel mercoledì", "Andiamo", "Sempre più in alto", "Vorrei vedere la sua faccia quando lo scoprirà", "Bello e incredibile allo stesso tempo", "Ma davvero?", si legge su X in queste ore.

Le belle parole per il fandom

Probabilmente Zeudi non sa ancora del suo primo posto nella classifica su Twitch Italia, e i suoi fan non vedono l'ora di scoprire come reagirà quando saprà cos'è successo durante la notte appena trascorsa.

Qualche giorno fa, però, la giovane ha speso bellissime parole per le persone che la supportano sui social, quelle che lei stessa ha definito una community alla quale è legatissima da circa un anno e che si allarga sempre di più.