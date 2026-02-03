L'altra sera Zeudi Di Palma ha fatto una diretta su Twitch e uno degli argomenti che ha affrontato con i suoi fan è stato l'ultimo atto dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato. La modella ha ricordato a tutti il bacio che si scambiò con Jessica Morlacchi durante un gioco e, tra il serio ed il faceto, si è presa il merito di averle portato fortuna perché poi ha vinto il programma.

Le dichiarazioni di Zeudi in live

Nel corso della diretta che ha fatto su Twitch il 2 febbraio, Zeudi ha detto un paio di cose che alcuni hanno interpretato come frecciatine neppure troppo velate nei confronti di Helena.

Nel ricordare la sua esperienza al Grande Fratello, infatti, la giovane ha menzionato il successo di Jessica e poi ha aggiunto: "Ha vinto lei e sono felicissima di questa cosa, anche perché il mio bacio le ha portato fortuna".

Di Palma si riferiva ad uno scambio di effusioni che ha avuto con Morlacchi durante un gioco all'interno della casa, ma l'attenzione di molti è andata soprattutto sulle espressioni di soddisfazione che ha fatto quando ha ricordato a tutti che a vincere è stata la cantante e non Helena, che si è classificata al secondo posto tra lo stupore generale.

zeudi: “il mio bacio porta fortuna perché jessica ha vinto e sono felicissima di questa cosa” pic.twitter.com/2deZDbxVa7 — rachele (@rachele_caps) February 3, 2026

Il successo inarrestabile sui social

Quasi ogni giorni Zeudi fa una diretta su Twitch e questo le sta permettendo di scalare la classifica degli streamer con il maggior numero di nuovi abbonati: secondo gli ultimi dati, la ragazza è al 2° posto in Italia e al 10° nel mondo.

Quello dell'ex Miss Italia è successo senza precedenti, soprattutto se si pensa che solo un anno fa ha partecipato al Grande Fratello e poi è sparita dalla televisione o da altri contesti che avrebbero potuto darle maggiore visibilità.

Il ringraziamento al fandom

Sempre nel corso della live in cui ha accennato all'ultimo atto dell'edizione del Grande Fratello alla quale ha partecipato, Zeudi è rimasta spiazzata dai risultati che sta ottenendo sui social.

Quando qualcuno l'ha avvertita che è entrata nella top 10 mondiale degli streamer con più abbonati, la ragazza non è riuscita a trattenere il suo stupore e ha ringraziato le tantissime persone che la supportano da più di un anno a distanza.