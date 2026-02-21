Dal 24 al 28 febbraio Zeudi Di Palma sarà a Sanremo ed è stata lei stessa confermarlo nel corso della live che ha fatto su Twitch venerdì sera. Dopo aver chiacchierato per qualche ora con i suoi fan, la ragazza li ha avvisati che nei prossimi giorni si assenterà dai social per prepararsi al meglio a quello che la aspetta e che cercherà di condividere il più possibile con la sua community.

L'annuncio di Zeudi in diretta

Tra pochi giorni Zeudi andrà a Sanremo e inizierà una nuova avventura professionale: la ragazza è nel gruppo dei content creator che dal 24 febbraio racconteranno le emozioni del Festival su Monkey's Radio (tutti i giorni dalle 12:00 alle 16:00).

Nel corso della live che ha fatto su Twitch ieri sera, inoltre, l'ex Miss Italia ha confermato questo progetto e ha anticipato alla sua community che si prenderà una breve pausa dai social.

"Si va a Sanremo, quindi seguitemi sempre e spero di incontrare qualcuno di voi lì. Questo weekend mi prenderò una pausa perché devo lavorare e prepararmi, ci sono grandi novità in arrivo. Ci vediamo prossimamente su questi schermi. Ciao, vi amo", ha detto Di Palma prima di dare la buonanotte a chi era collegato con la sua diretta.

Ha confermato la sua presenza a Sanremo e vabbè lo guarderò solo per lei🤷🏻‍♀️



“E nulla, raga, la bella notizia è che si va a Sanremo, quindi seguitemi sempre. Va bene, io vi adoro, ci vediamo, spero presto, prendo una pausa in questo weekend, perché devo lavorare e mi preparerò per… pic.twitter.com/CLFFuOhMc4 — Katya 🌷🪽 (@cristaleye24) February 21, 2026

L'entusiasmo per la nuova avventura

I fan di Zeudi non vedono l'ora di seguirla in questo nuovo progetto, e anche chi vive all'esterno e non conosce Sanremo si sta preparando per ciò che accadrà la prossima settimana.

"Ha confermato la sua presenza a Sanremo, quindi ci toccherà guardarlo solo per lei", "Super Zeudi", "Brava", "Siamo con te", "Secondo me ci riserverà grandi sorprese", "La sentiremo in radio, che bello", "Ogni esperienza è utile e fa bagaglio", "Merita ancora solo per la sua bellezza", "Sento i fandom degli altri rosicare, non smettete mai", si legge su X in queste ore.

Nessun commento sull'Isola dei famosi

Su Twitch Zeudi ha confermato che a breve partirà per Sanremo per affrontare una nuova entusiasmante avventura, ma non ha rilasciato dichiarazioni su un altro rumor che sta circolando sul suo conto da alcuni giorni.

Si vocifera che la 24enne sarebbe in lizza per un posto nel cast della prossima stagione dell'Isola dei famosi (in onda non prima dell'autunno 2026), e per lei sarebbe il secondo reality in poco più di un anno.