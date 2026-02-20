La live che Zeudi Di Palma ha fatto su Twitch l'altra sera è stata all'insegna delle confidenze e della sincerità. La ragazza, infatti, ha parlato apertamente delle sue preferenze e ha risposto senza filtri a chi le ha chiesto se si fidanzerebbe mai con un uomo. L'ex Miss Italia ha ribadito che le piacciono le donne e che non prova nessuna emozione per gli uomini, per questo motivo sceglie di non frequentarli.

Le risposte senza filtri di Zeudi

Nel giorno in cui si è sparsa la voce della possibile partecipazione di Zeudi all'Isola dei famosi, la sua community sta commentando le parole che ha usato la ragazza per spiegare perché preferisce le donne agli uomini.

Mentre era in live su Twitch, infatti, la 24enne si è imbattuta nel commento di chi si chiedeva se starebbe con uomo e la sua replica è stata netta: "No, grazie. Il punto è che non provo emozioni per gli uomini, per questo mi piacciono le donne. Ok? Vi entrerà mai nella testa?".

No. l'm not with a man. No. No, thanks.

No.

The point is, I just don't feel anything

for men. That's it. That's why I'm into

women. Okay? Okay? Okay?

Will that ever actually sink in?

I honestly don't know. # zeudiners

Ad un altro utente che le scritto che potrebbe ricevere molte critiche se dovesse mai fidanzarsi con un uomo, Di Palma ha risposto: "Ma chi si metterebbe con un uomo, io?

Mai, e dico sul serio".

La reazione della community

La schiettezza con la quale Zeudi ha parlato del suo interesse per le donne ha conquistato i fan, in particolare quelli che non hanno mai creduto ai gossip che la volevano fidanzata con un uomo in gran segreto.

"Vi entrerà mai in testa che le piacciono le donne? Forse no", "Ha detto che non starebbe mai con un uomo, più chiaro di così", "La faccia con la quale ha detto -no, grazie- iconica", "Non poteva essere più sincera di così", "Ora lasciatela in pace", "Alcuni fan sono peggio degli haters", si legge su X in queste ore.

L'indiscrezione sul possibile ritorno in tv

Oggi, 20 febbraio, in rete si è diffusa un'indiscrezione che ha un po' diviso la community di Zeudi.

Secondo un rumor ancora tutto da verificare, l'ex Miss Italia potrebbe partecipare alla prossima edizione dell'Isola dei famosi (in onda non prima di settembre) e questo sarebbe il suo ritorno in tv dopo l'avventura al Grande Fratello di un anno fa.

Tra i fan della ragazza c'è chi sarebbe contento di rivederla sul piccolo schermo e chi preferirebbe altro per lei, magari progetti che la esporrebbero meno alle critiche.