L'altra sera Zeudi Di Palma ha deciso di fare una live su Twitch per ringraziare i fan che le hanno permesso di raggiungere il primo posto nella classifica degli streamer con il maggior numero di subs in Italia. Nel corso della chiacchierata con la sua community, però, la 24enne non ha risparmiato frecciatine agli hater che da giorni la starebbero criticando e insultando per i risultati che sta ottenendo sui social.

Le parole di Zeudi in diretta

Il 4 febbraio Zeudi ha raggiunto il primo posto nella classifica degli streamer con più abbonati su Twitch Italia, un risultato incredibile che ha deciso di festeggiare con tutto il suo fandom.

In live, dunque, la ragazza ha ringraziato le tantissime persone che da oltre un anno la sostengono e credono in lei, ma non si è lasciata sfuggire l'occasione di rispondere a tono ai suoi hater.

"Chi c'era al primo posto pensa - e questa da dove esce? -", ha esordito Di Palma nel breve ma efficace discorso che ha fatto per replicare a chi la starebbe criticando da giorni sul web.

"Questi devono capire che è la mia community che rende possibile tutto ciò. Non si devono arrabbiare perché le cose devono andare così. Gli insulti? Vuol dire che stiamo lavorando bene", ha chiosato l'ex Miss Italia in diretta.

“le persone che stavano prima al primo posto pensavano “ma questa da dove esce?” SÌ, le persone devono capire che è la comunity che rende possibile tutto ciò. non devono arrabbiarsi, le cose semplicemente devono andare così. se ci insultano significa che abbiamo fatto tutto bene” pic.twitter.com/8Jxa4U1bPw — rachele (@rachele_caps) February 4, 2026

Il supporto del fandom

Con poche frasi, dunque, Zeudi ha difeso sé stessa e i suoi fan dagli attacchi che riceverebbero quasi quotidianamente dagli hater e da chi è convinto che lei non meriterebbe tutto questo successo sui social.

"Siamo la community più forte", "Perfetta, come sempre"; "Devono capire chi comanda", "Li hai spenti con grazia ed eleganza", "Non abbiamo intenzione di fermarci", "Sempre più in alto", si legge su X a qualche ora dalla fine dell'ultima diretta che Di Palma ha fatto su Twitch.

Il boom sui social ad un anno dalla partecipazione al Grande Fratello

Il successo di Zeudi sui social è cominciato più di un anno fa, quando lei era ancora reclusa nella casa del Grande Fratello.

Il fandom (che al tempo era composto da Zelena e Zeudiners) è stato fondamentale nel percorso di Di Palma nel reality, ma è soprattutto dopo la fine del programma che si è fatto sentire supportandola in tutti i suoi progetti.

Ad oggi, 5 febbraio, Zeudi è una "star" di Twitch (è prima in Italia e settima nel mondo), ma in passato lo stata anche su TikTok con numeri record per ogni sua diretta.