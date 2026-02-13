L'altra sera Zeudi Di Palma ha fatto una diretta su Twitch per festeggiare il primo anniversario della sua community, ma tra una chiacchiera e l'altra non ha risparmiato frecciatine ai suoi hater. La ragazza si è detta felicissima dei traguardi che sta raggiungendo grazie alle persone che la supportano, tanti record che sicuramente aumenteranno l'astio di chi non la apprezza da quando era una concorrente del Grande Fratello.

La replica di Zeudi agli attacchi sui social

Chi segue Zeudi sui social sa che non ha mai risposto direttamente alle critiche che le vengono fatte, però ogni tanto lancia qualche frecciatina agli hater che continuano a punzecchiarla nei commenti.

L'altra sera, ad esempio, la 24enne ha approfittato dell'"assist" che le ha fornito una fan per replicare a chi non condivide il suo successo sui social.

"Ogni giorno un record, è vero. Andiamo avanti ragazzi, così ci odieranno sempre di più", ha detto la modella mentre era in live su Twitch con la sua numerosa community.

Il sostegno a distanza dei fan

Zeudi ha usato poche ma efficaci parole per replicare agli hater che da mesi mettono in dubbio il suo exploit sui social, e chi la supporta ha apprezzato quello che ha detto in live.

"Ha servito", "Unica", "Non ne sbaglia una", "Boom", "Ci odieranno sempre di più? Non ci importa", "Ha detto tutto lei", "Li ha spenti con tre parole", "Brava, così si fa", si legge su X in queste ore.

Il ringraziamento alla community

Visto che nei giorni scorsi è stata impegnata con il lavoro, Zeudi ha voluto festeggiare comunque il primo anniversario della sua community.

In live su Twitch, infatti, la ragazza ha preparato una torta per tutte le persone che da un anno la supportano e contribuiscono al suo successo in diversi ambiti, a partire dai social.

Anche se il dolce non è riuscito alla perfezione, Di Palma ci ha messo sopra la candelina con il numero 1 e l'ha spenta con chi era collegato con lei in diretta.

"Auguri a noi e grazie per questo anno insieme. Ci auguro molti altri anniversari come questo, vi penso sempre", ha detto l'ex Miss Italia alle Zeudiners che sono al suo fianco da prima che concludesse l'avventura da concorrente del Grande Fratello.