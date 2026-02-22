Non accenna a placarsi il successo di Zeudi Di Palma sui social, e la conferma di ciò arriva dai numeri del video che ha pubblicato su Instagram la sera del 21 febbraio. Il post che la 24enne ha intitolato "Italian soul" ("Anima italiana"), infatti, ha ricevuto quasi 50.000 like in mezza giornata ed è stato visto più di un milione di volte.

I numeri di Zeudi su Instagram

Tutto quello che Zeudi pubblica sui suoi profili social è un successo, e a confermarlo sono i "mi piace" e le visualizzazioni dell'ultimo post che ha caricato su Instagram.

La ragazza ha condiviso con la sua community un video incentrato sulla sua italianità, una serie di immagini di passeggiate tra i vicoli di Napoli e altre di letture in biblioteca.

Come hanno sottolineato alcuni attenti fan di Di Palma, questo filmato è stato visto più di un milione di volte in poche ore e questo è un risultato incredibile se si pensa che è passato quasi un anno dalla fine della sua edizione del Grande Fratello e dall'hype che quest'esperienza le ha dato.

In mezza giornata, inoltre, questo post ha ottenuto poco meno di 50.000 like ed è stato commentatissimo anche su X.

I complimenti della community

L'ultimo post Ig di Zeudi ha conquistato tutti, e la conferma di ciò arriva anche dai tantissimi commenti che sono apparsi sul web a riguardo.

"Già un milione di views, siamo i soliti esagerati", "Bella e dolce allo stesso tempo", "In questo video assomiglia tanto a Monica Bellucci", "Perfetta in tutto", "Impossibile descrivere la sua bellezza a parole", "Sarebbe giustissima per un film", "Unica al mondo", "Fantastica, sembra un dipinto", "Nulla batte la sua bellezza", "Un'opera d'arte vivente", "Zeudi non smettere mai", si legge su X in queste ore.

I progetti e i rumor sul futuro

In questi giorni Zeudi metterà un po' da parte i social, o meglio non li userà come al solito perché sarà impegnata con un nuovo progetto lontana da casa.

Dopo il weekend, infatti, Di Palma andrà a Sanremo e comincerà a lavorare con altri content creator sugli appuntamenti in radio in cui dovranno parlare del Festival e dell'aria che si respira soprattutto dietro le quinte della kermesse che inizierà il 24 febbraio.