L'8 febbraio è un giorno molto importante per i fan di Zeudi Di Palma: esattamente un anno fa, infatti, è nata la community che sostiene e segue la ragazza in tutti i suoi progetti. Quando l'ex Miss Italia era ancora nella casa del Grande Fratello, sui suoi profili social si è cominciato a parlare delle Zeudiners, ovvero persone che condividono i suoi ideali e si danno da fare per supportarla nella vita e nel lavoro.

L'anniversario dei sostenitori di Zeudi

Sono passati dodici mesi da quando è nata la community Zeudi, un gruppo di persone che sono accomunate dall'affetto per Di Palma e dai suoi stessi ideali.

In una recente diretta su Twitch, infatti, la 24enne ha speso bellissime parole per la gente che la supporta: "Siamo più di un fandom. Da quando sono andate via le fanatiche, c'è più qualità e io sono contentissima di essere seguita da voi".

L'8 febbraio, dunque, sui social sono apparsi tantissimi messaggi per festeggiare quest'importante traguardo: il primo anniversario delle Zeudiners.

happy anniversary zeudiners, i love you and i love zeudi more and more every day. i honestly couldn’t ask for a better fandom than this.. you’re a real family. we still have so many milestones ahead to reach together. I LOVE YOU ZEUDINERS ❤️💫 https://t.co/qMIBZDuIRB — rachele (@rachele_caps) February 7, 2026

I festeggiamenti delle Zeudiners

La community delle Zeudiners è molto numerosa e sono davvero tanti i post che sono stati caricati sui social per questo primo anniversario.

"Vi amo e amo Zeudi ogni giorno di più", "Non potrei desiderare un fandom migliore", "Abbiamo ancora tanti traguardi da raggiungere, sempre insieme", "Stiamo ottenendo grandi risultati e sicuramente ne arriveranno altri", "Auguri anche alla nostra queen", "Felice e orgogliosa di esserci dall'inizio", "Non siamo solo un fandom, ma una famiglia", "Auguri a tutti noi", "Grazie a tutti per questo anno fantastico", "Siamo un gruppo unico e iconico", si legge su X l'8 febbraio.

Il boom su Twitch grazie ai fan

Da un anno, dunque, Zeudi può contare su una community che la supporta in ogni progetto, da quelli sui social a quelli lavorativi come testimonial.

Solo una settimana fa, ad esempio, la 24enne ha raggiunto il primo posto nella classifica degli streamer con il maggior numero di nuovi abbonati su Twitch Italia e il merito di tutto questo è sicuramente delle tantissime persone che seguono le sue live e la aiutano a crescere su una piattaforma dove è sbarcata solo pochi mesi fa.