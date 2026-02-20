A quasi un anno dalla fine della sua esperienza al Grande Fratello, Zeudi Di Palma sarebbe vicina ad un altro reality di Canale 5. Secondo quanto si legge sul primo numero online di LolloMagazine, la 24enne potrebbe partecipare alla prossima edizione dell'Isola dei famosi e questo segnerebbe il suo ritorno in televisione dopo il successo dentro e fuori le mura più spiate d'Italia.

Il rumor sul futuro di Zeudi

Tra meno di due mesi sarà passato un anno dall'uscita di Zeudi dalla casa del Grande Fratello (si è classificata al quinto posto in finale), e in rete si sta spargendo la voce che a breve potrebbe tornare in televisione.

Secondo un'indiscrezione ancora tutta da confermare, la ragazza sarebbe pronta a rimettersi in gioco in un programma un po' diverso da quello del quale è stata assoluta protagonista tra il 2024 e il 2025: si dice che l'ex Miss Italia potrebbe essere una naufraga della prossima edizione dell'Isola dei famosi.

Ovviamente questo per ora è solo un rumor che circola sul web, una chiacchiera che la diretta interessata potrebbe smentire in una delle live che fa su Twitch per confrontarsi con la sua community.

I retroscena sull'Isola dei famosi

Nell'attesa di sapere qualcosa in più dalla viva voce di Zeudi, i suoi fan dovranno accontentarsi delle indiscrezioni che stanno circolando sul suo possibile futuro nel cast dell'edizione dell'Isola dei famosi che dovrebbe essere condotta da Veronica Gentili.

"Il suo nome gira tra i corridoi della televisione e da parte sua ci sarebbe il desiderio di rimettersi in gioco in un contesto più duro e imprevedibile", si legge sul web in queste ore.

Il boom sui social dopo il GF

Zeudi si è fatta conoscere dal grande pubblico più di un anno fa, quando è entrata nella casa più spiata d'Italia e ci è rimasta fino alla fine.

Grazie alla partecipazione al Grande Fratello la giovane ha acquisito un fandom numeroso e molto attivo, un gruppo che lei ama chiamare "community".

Negli ultimi mesi il successo di Di Palma sui social è esploso, in particolare su Twitch dove ha scalato la classifica mondiale degli streamer più seguiti (in quella italiana ha raggiunto facilmente il primo posto).