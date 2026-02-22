Continua il successo di Zeudi Di Palma su Twitch: in queste ore, infatti, è stata pubblicata la classifica degli streamer che hanno guadagnato più nuovi follower nell'ultimo mese e la ragazza è al quarto posto. Questi dati riguardano solo l'Italia, dove l'ex concorrente del Grande Fratello ha avuto un aumento di quasi 5.000 seguaci (4.761 per la precisione) negli ultimi 30 giorni.

I numeri del successo di Zeudi sul web

In questo periodo Zeudi sta lavorando a tanti progetti, come ad esempio lo spazio che avrà a Monkey's Radio per raccontare le emozioni del Festival di Sanremo.

Molto del successo di Di Palma, però, arriva dai social e dal supporto che riceve quotidianamente dalla sua community.

Il 22 febbraio, infatti, è stata pubblicata la classifica degli streamer che hanno guadagnato più nuovi follower nell'ultimo mese e la giovane è al quarto posto.

Sono 4.761 i seguaci che Zeudi ha acquisito solamente su Twitch Italia, e questo conferma la sua supremazia su una piattaforma dove è sbarcata da pochi mesi quasi per caso.

#zeudi number 4!🔥🔥🔥



On #replaynews 's list of "#Twitch Italia : top 5 streamers with the most followers gained in the last 30 days"



LFG #zeudiners 💪🏼 pic.twitter.com/WXjaecyFFM — It’s me (@ra1nbowlover) February 22, 2026

L'orgoglio della community

Nel 2026 Zeudi è riuscita a raggiungere il numero uno nella classifica di Twitch Italia e la top tre in quella mondiale, risultati eccezionali che sono soprattutto merito della sua community.

"Continuiamo a sostenerla", "Sempre al tuo fianco", "Zeudi continua a viaggiare fortissimo su Twitch", "Nuovi follower su ogni piattaforma, soprattutto gente che la scopre e sceglie di restare per la bella persona che è", "La stanzetta diventa sempre più grande", "Ancora al numero 4, è incredibile", "Forza Zeudiners, continuiamo così", "Unica e sola", "Bravissima", si legge su X il 22 febbraio.

L'impegno a Sanremo

Tra domani e dopodomani Zeudi partirà per Sanremo, dove la aspetta una nuova avventura professionale.

Dal 24 febbraio, infatti, l'ex Miss Italia sarà una delle voci che racconteranno le emozioni del Festival su Monkey's Radio (con lei ci saranno anche altre "star" del web che appartengono alla sua stessa agenzia): l'appuntamento è tutti i giorni dalle 12:00 alle 16:00 in diretta dalla città dove ogni anno di svolge l'importante manifestazione dedicata alla musica italiana.