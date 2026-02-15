Il successo di Zeudi Di Palma sui social sembra non andare giù a diverse persone, a partire da chi non perde l'occasione per punzecchiarla in tv con commenti pungenti e frecciatine. L'altra sera, però, la ragazza ha deciso di rispondere a tono a chi le ha scritto che non farebbe niente nella vita e lo ha fatto rivolgendosi direttamente al suo hater definendolo un uomo frustrato e triste.

La replica di Zeudi all'attacco sui social

Non è la prima volta che Zeudi risponde agli hater in diretta, ma l'altra sera ha deciso di zittire una persona in particolare.

Infastidita da chi le ha scritto su Twitch che il suo successo sarebbe fake e che nella vita non farebbe nulla, la giovane ha ribattuto: "Fermi tutti, qui c'è un hater. Tesoro, tu vieni qui per dire che non faccio niente? Pensa quanto sei frustrato. Anche tu sei nella cameretta come me, solo che io sto andando avanti e tu no. Scrivi nelle chat degli altri e sprechi il tuo tempo, faresti meglio a concentrarti su te stesso".

"La verità fa male, na na na", ha concluso Di Palma canticchiando.

Il supporto della community

Le parole con le quali Zeudi ha zittito un suo hater hanno fatto esultare tutte le persone che da oltre un anno la supportano e contribuiscono al suo successo sui social.

"Questi hater hanno stufato", "Mi incanta il modo con il quale li spegne ogni volta", "Bravissima", "Lo ha zittito con una calma invidiabile", "Non a caso è una regina", "La più forte", "Li fa vergognare dicendo tre parole, è unica", "Adoro quando li prende in giro", si legge su X in questi giorni.

La scalata nella classifica mondiale di Twitch

Il successo di Zeudi su Twitch è innegabile, e anche gli streamer con più esperienza lo hanno riconosciuto complimentandosi con lei nelle live che hanno fatto dai loro profili.

Da fine settembre ad oggi (quindi in meno di cinque mesi), infatti, la ragazza è riuscita a scalare la classifica mondiale della piattaforma (attualmente oscilla tra il terzo e il quinto posto) grazie al supporto della sua numerosissima community.

In Italia, invece, Di Palma ha raggiunto la vetta diverse settimane fa e continua ad essere tra i più seguiti grazie alle dirette che fa quasi ogni sera dalla sua cameretta.