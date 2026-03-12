La scomparsa di Enrica Bonaccorti, figura iconica della televisione italiana, avvenuta il 12 marzo 2026, ha generato un'intensa ondata di commozione. Colleghi, amici e ammiratori hanno espresso un profondo affetto, rendendo omaggio alla conduttrice attraverso messaggi di cordoglio e tributi pubblici.

Il cordoglio di Mara Venier

Mara Venier ha condiviso pubblicamente il suo dolore per la perdita di Enrica Bonaccorti, evidenziando il legame speciale e l'affetto reciproco che li univa. L'intero settore televisivo si è unito nel ricordo della conduttrice, manifestando vicinanza e profonda commozione.

Le parole di Caterina Balivo e Pierluigi Diaco

Caterina Balivo ha dedicato un commosso post sui social alla memoria di Enrica, ricordando la sua recente presenza a La Volta Buona e lodando la sua innata ironia, intelligenza e raffinatezza. Anche Pierluigi Diaco ha voluto rendere omaggio alla conduttrice, sottolineando la sua passione, la sua educazione e la sua inconfondibile eleganza, tratti distintivi che hanno profondamente segnato il panorama televisivo italiano.

Un lascito di professionalità e umanità

Le numerose testimonianze raccolte convergono nel delineare Enrica Bonaccorti come un modello di professionalità, forza e dignità. Il suo percorso artistico e la sua carriera rimangono fonte d'ispirazione per generazioni di colleghi e per il pubblico, che la custodisce nella memoria con grande affetto e immutata stima.