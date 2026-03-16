Adriana Volpe, tra i primi concorrenti ad accedere nella Casa di Grande Fratello, ha parlato del suo rapporto con Antonella Elia: "È una provocatrice", ha fatto sapere, riaccendendo il gossip sulle incomprensioni avutesi tra le due in passato.

Grande fratello riapre i battenti con Volpe ed Elia

Nella giornata di venerdì pomeriggio 4 concorrenti vip hanno avuto accesso nella Casa del GFVip, dando inizio all'Open house del reality show. Adriana Volpe, Raul Dumitras, Renato Biancardi e Ibiza Altea sono i primi concorrenti di questa edizione e saranno visibili su Mediaset infinity.

Martedì 17 marzo invece ci sarà la prima puntata del programma, nella quale avranno accesso nella Casa tutti gli altri concorrenti e si attiverà la diretta anche su Mediaset Extra.

Incalzata da Renato sul suo rapporto intercorso con Antonella Elia, anche rispetto alla convivenza avuta al Gfvip4, Volpe ha catalizzato l'attenzione mediatica, dichiarando: "Con Antonella sono stati alti e bassi. Perché Antonella non è, come dire, una che va dritta. Lei è come delle montagne russe, altalenante", ha precisato.

Poi ha voluto chiarire di aver perdonato Elia rispetto al duro scontro avuto ai tempi di Grande Fratello vip 4: "Qua abbiamo avuto uno scontro, però è anche quella che poi ha pianto quando me ne sono andata.

Ora stiamo bene. Se sono felice di vederla? Allora, sì".

L'intervista pre-reality

Nel frattempo, in un'intervista concessa a Verissimo, Elia ha lanciato una provocazione a Volpe definendola 'serpente a sonagli' e ha fatto sapere di aver chiuso la sua ultima lovestory con Pietro Delle Piane. Nonostante i sei anni di legame e i preparativi per il matrimonio, ha descritto la decisione come "irrevocabile", definendo la relazione passata come "tossica" e segnata da continue tensioni. Ha inoltre espresso il timore della solitudine e ha parlato apertamente del dolore mai superato per un aborto avvenuto a 26 anni, un tema che ha affrontato anche nel programma La Volta Buona di Caterina Balivo all'inizio del 2026.