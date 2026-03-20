Adriano Celentano ha deciso di intraprendere un'azione legale per tutelarsi dalle recenti dichiarazioni di Antonio Segatori, un uomo di cinquantacinque anni che sostiene di essere suo figlio. La vicenda, che ha attirato l'attenzione mediatica, vede Segatori affermare di essere nato da una presunta relazione tra sua madre e il celebre artista. Per questo, Segatori, tramite i suoi legali, ha depositato presso il tribunale civile di Milano un ricorso per una dichiarazione giudiziale di paternità.

La risposta del Molleggiato

Il "Molleggiato" ha scelto di rispondere pubblicamente attraverso i social network.

Inizialmente, il cantante ha usato l'ironia, pubblicando un messaggio: "Non sono tuo padre, sono tuo nonno". Successivamente, Celentano ha adottato un tono più deciso, sottolineando come non sia la prima volta che si trova coinvolto in simili vicende. Ha ricordato un episodio di circa mezzo secolo fa, quando una donna aveva già sostenuto la paternità. Quella precedente azione giudiziaria, ha precisato, si era conclusa senza esito, evidenziando una dinamica ricorrente.

L'incarico a Giulia Bongiorno

Data la nuova esposizione mediatica e la serietà delle accuse, Adriano Celentano ha ritenuto indispensabile affidare un mandato all'avvocata Giulia Bongiorno. L'obiettivo è garantirne la tutela in giudizio e porre fine a ogni ulteriore speculazione.

Il cantante ha chiarito che la scelta di ricorrere alle vie legali nasce dalla volontà di difendere la propria immagine e la propria privacy, dopo che la vicenda è tornata alla ribalta pubblica. L'intervento legale mira a ottenere una risoluzione definitiva.

La questione è ora al vaglio del tribunale civile di Milano, dove si attendono gli sviluppi del ricorso. Celentano ribadisce con fermezza la sua posizione, sia pubblicamente che tramite i canali legali, per chiarire definitivamente la vicenda e tutelare i suoi diritti.