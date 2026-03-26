Il celebre game show di Rai1, ‘Affari Tuoi’, condotto dall'amatissimo Stefano De Martino, non andrà in onda nella serata di giovedì 26 marzo. Questa sospensione, temporanea e mirata, è stata decisa dalla rete ammiraglia per fare spazio a un evento sportivo di grande rilevanza nazionale: la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026. L'incontro vedrà scendere in campo la Nazionale italiana contro l'Irlanda del Nord. La sfida, cruciale per il percorso azzurro, si terrà presso la New Balance Arena di Bergamo e vedrà gli uomini del CT Gennaro Gattuso impegnati in una battaglia sportiva decisiva per ottenere l'accesso alla fase finale della prestigiosa competizione internazionale, che si svolgerà in Stati Uniti, Messico e Canada.

La decisione di Rai1 di modificare il proprio palinsesto è dettata dalla significativa importanza della partita. L'evento calcistico, che rappresenta un momento chiave per le speranze di qualificazione dell'Italia, sarà trasmesso in diretta tv e streaming a partire dalle ore 20.45. L'esito di questa semifinale è fondamentale: in caso di vittoria contro l'Irlanda del Nord, la Nazionale italiana dovrà affrontare in trasferta la squadra vincente tra Galles e Bosnia per l'accesso definitivo ai Mondiali. È importante sottolineare che questo cambiamento di programmazione riguarda esclusivamente la serata del 26 marzo, senza alcuna ripercussione o impatto sulle successive trasmissioni del popolare game show.

La programmazione straordinaria di Rai1 per la Nazionale

La scelta di Rai1 di dedicare la prima serata a questo appuntamento sportivo di alto profilo riflette l'attenzione del servizio pubblico verso gli eventi che coinvolgono la Nazionale italiana e il loro impatto sull'interesse collettivo. La partita, infatti, non è solo un semplice incontro di calcio, ma un vero e proprio spareggio che può determinare il futuro degli azzurri nella massima competizione calcistica mondiale. La trasmissione in diretta tv e streaming garantirà la massima accessibilità a tutti i tifosi e appassionati, permettendo di seguire ogni istante di questa sfida cruciale da ogni dispositivo.

Il ritorno di ‘Affari Tuoi’ nel palinsesto di Rai1

Per tutti gli affezionati telespettatori di ‘Affari Tuoi’, il ritorno del programma è già stato confermato e fissato. Stefano De Martino, affiancato dal suo co-conduttore Herbert Ballerina, riprenderà la guida del game show con il consueto appuntamento a partire da venerdì 27 marzo. Gli spettatori potranno quindi ritrovare la loro trasmissione preferita già dalla sera successiva alla pausa forzata, con la programmazione che tornerà alla sua regolare scansione, senza ulteriori variazioni previste nel palinsesto di Rai1. La breve interruzione sarà dunque un'eccezione isolata, con il programma pronto a riprendere il suo successo.