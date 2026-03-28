Paura per Aka7even, nome d’arte di Luca Marzano, rimasto coinvolto in un incidente stradale giovedì 26 marzo. Il cantante, reduce dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026, era atteso insieme al collega LDA per un incontro con i fan presso un centro commerciale di Chieti. L’assenza di Aka7even all’evento è stata inizialmente comunicata attraverso una storia Instagram, prima che LDA fornisse ulteriori dettagli e rassicurazioni al pubblico presente.

Il racconto di LDA e lo stato d'animo di Aka7even

Prima di dare il via all’incontro con i fan, LDA ha preso la parola per chiarire la situazione.

Ha spiegato che Luca Marzano era stato coinvolto nell’incidente, ma ha subito precisato che le sue condizioni di salute non destavano preoccupazione. LDA ha specificato che la persona che aveva riportato ferite si trovava a bordo di un motorino, mentre Aka7even era alla guida di un’automobile. Il collega ha inoltre evidenziato come Aka7even fosse profondamente scosso dall’accaduto, descrivendolo come “traumatizzato” dall’esperienza vissuta. Nonostante la comprensibile preoccupazione per l’amico, LDA ha scelto di proseguire con l’evento, dimostrando rispetto e vicinanza sia al pubblico che attendeva sia al collega.

Le rassicurazioni dirette di Aka7even ai suoi sostenitori

Poche ore dopo l’episodio, lo stesso Aka7even ha voluto intervenire sui social media per tranquillizzare i suoi numerosi sostenitori.

Attraverso un messaggio diretto, ha chiarito che si è trattato di un tamponamento e che, nonostante il grande spavento iniziale, tutte le persone coinvolte stavano bene. Il cantante ha aggiunto che la situazione era completamente sotto controllo e ha rivelato di essere già tornato alle sue attività lavorative. Nel suo messaggio, Aka7even ha espresso profonda gratitudine per la preoccupazione e l’affetto dimostrato dai fan, contribuendo a dissipare ogni ansia e a confermare che l’incidente non aveva comportato conseguenze gravi per lui.

Il profilo artistico di Aka7even

Aka7even, pseudonimo di Luca Marzano, è un apprezzato cantante e autore italiano. La sua notorietà è cresciuta significativamente grazie alla partecipazione a programmi televisivi di successo come ‘Amici’ e, più recentemente, al prestigioso Festival di Sanremo.

Negli ultimi anni, si è affermato come una delle voci più promettenti e seguite della scena musicale italiana contemporanea, capace di conquistare un vasto pubblico, in particolare quello giovane, grazie ai suoi brani distintivi e alla sua costante presenza sui social media.