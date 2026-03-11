Il cantante Al Bano Carrisi ha narrato un'esperienza drammatica vissuta durante un viaggio in Iran nel 1973. Al suo arrivo a Teheran, il cantante sarebbe stato trattenuto per un mese in un hotel. La motivazione, secondo il suo racconto, deriverebbe dal suo rifiuto di esibirsi senza aver ricevuto il dovuto compenso e senza la restituzione delle attrezzature tecniche. L'episodio non vide alcun intervento da parte della Farnesina o dell'ambasciatore italiano; fu invece un colonnello dello Scià a intervenire per ottenere la sua liberazione.

I precedenti viaggi in Iran

Al Bano ha ricordato di essersi esibito in Iran in tre occasioni distinte. La prima esibizione risale al giugno 1969, accompagnato da Romina Power, e fu accolta da una folla di circa 50mila persone all'aeroporto. La seconda volta avvenne nel 1971, in seguito a un invito della sorella dello Scià. Il terzo viaggio, quello del 1973, fu segnato dall'episodio del presunto sequestro.

Motivazioni del blocco e liberazione

Stando al racconto del cantante, il blocco in hotel sarebbe scaturito dal suo rifiuto di esibirsi senza ricevere il compenso pattuito e senza il recupero delle attrezzature tecniche. L'intervento decisivo per la sua liberazione sarebbe avvenuto grazie a un colonnello dello Scià, il quale, una volta compresa la situazione, ne avrebbe ordinato il rilascio.

Al Bano ha interpretato questo evento come una questione legata a cambiamenti religiosi e sociali, forse connessi all'ascesa dei pasdaran.

Verifiche e contesto

Al momento, non risultano conferme indipendenti di questo specifico episodio. Tuttavia, una testata giornalistica autorevole ha riportato un resoconto compatibile con quanto narrato da Al Bano, confermando le sue tre visite in Iran e il blocco in hotel nel 1973, con motivazioni e dinamiche analoghe a quelle descritte dal cantante.

Al Bano: carriera e successi

Al Bano, nome d'arte di Albano Carrisi, è un celebre cantante italiano, nato nel 1943 a Cellino San Marco. Ha raggiunto la fama internazionale, soprattutto grazie alla sua prolifica collaborazione artistica con Romina Power, con la quale ha firmato successi indimenticabili come “Felicità” e “Ci sarà”. La sua carriera, sia come solista che in duo, ha attraversato decenni, lasciando un segno significativo nella musica popolare italiana.