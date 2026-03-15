Sabato 14 marzo, su X Giulia Salemi ha pubblicato un estratto del podcast Non lo faccio X moda con protagonista Alba Parietti. Ad un certo punto dell'intervista la showgirl è apparsa infastidita e ha abbandonato la conversazione: "Impara l'educazione".

Non lo faccio X moda è alla terza stagione e gli episodi sono visibili su YouTube da lunedì 16 marzo alle ore 12:00.

Alba Parietti contro Giulia Salemi

Nel video pubblicato da Giulia Salemi si vede Alba Parietti pronta per l'intervista, ma ad un certo punto la showgirl perde le staffe e abbandona l'intervista.

Non è chiaro cos'abbia scaturito la rabbia della 64enne, ma è evidente che non abbia digerito le modalità dell'intervista: "Voi ragazzine siete convinte che la gente sia tutta a vostra disposizione". E ancora: "Mi sono proprio rotta. Impara l’educazione. Ciao, non ne posso più di questa roba".

Incredula per la reazione della sua ospite, la conduttrice Giulia Salemi ha chiesto aiuto al suo team.

Le ipotesi del web

Il botta e risposta tra Alba Parietti e Giulia Salemi non è passato inosservato agli utenti del web. Tuttavia su X sono state formulate delle ipotesi: c'è chi crede che si tratti di uno scherzo all'indirizzo della conduttrice e chi invece crede che la showgirl si sia infastidita realmente per qualcosa accaduta durante il podcast.

Un utente ha scritto: "Ma è uno scherzo?". Un altro ha affermato: "Ne dovete mangiare di cereali per arrivare ai livelli di Vittoria Cabello e Ambra Angiolini". Un altro utente ha invece scritto: "Per me si tratta di una gag recitata". Un fan di Salemi ha commentato: "Se fosse una cosa vera non mi stupirebbe visto il caratterino mostrato in questi anni da Alba Parietti". Tra i vari utenti c'è chi ha affermato: "Credo che Giulia Salemi sia stata vittima del programma Scherzi a parte, altrimenti non si spiega una reazione simile da parte di Parietti". Un fan ha ironizzato sulla situazione imbarazzante che si è venuta a creare: "Ma ne vogliamo parlare della faccia di Giulia? E quando invece ha chiesto al team di chiamare Francesco, ovvero il figlio di Alba Parietti?". Infine c'è chi si è detto curioso di capire come siano andate realmente le cose: "Attendo con ansia la puntata di Non lo faccio X moda, devo assolutamente capire".
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