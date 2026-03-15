Sabato 14 marzo, su X Giulia Salemi ha pubblicato un estratto del podcast Non lo faccio X moda con protagonista Alba Parietti. Ad un certo punto dell'intervista la showgirl è apparsa infastidita e ha abbandonato la conversazione: "Impara l'educazione".

Non lo faccio X moda è alla terza stagione e gli episodi sono visibili su YouTube da lunedì 16 marzo alle ore 12:00.

Alba Parietti contro Giulia Salemi

Nel video pubblicato da Giulia Salemi si vede Alba Parietti pronta per l'intervista, ma ad un certo punto la showgirl perde le staffe e abbandona l'intervista.

Non è chiaro cos'abbia scaturito la rabbia della 64enne, ma è evidente che non abbia digerito le modalità dell'intervista: "Voi ragazzine siete convinte che la gente sia tutta a vostra disposizione". E ancora: "Mi sono proprio rotta. Impara l’educazione. Ciao, non ne posso più di questa roba".

Incredula per la reazione della sua ospite, la conduttrice Giulia Salemi ha chiesto aiuto al suo team.

È successo davvero...

ci vediamo lunedì 16 marzo alle 12.00 su tutte le piattaforme.

NON LO FACCIO X MODA pic.twitter.com/Jg5c1ZnrqE — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) March 14, 2026

Le ipotesi del web

Il botta e risposta tra Alba Parietti e Giulia Salemi non è passato inosservato agli utenti del web. Tuttavia su X sono state formulate delle ipotesi: c'è chi crede che si tratti di uno scherzo all'indirizzo della conduttrice e chi invece crede che la showgirl si sia infastidita realmente per qualcosa accaduta durante il podcast.

Un utente ha scritto: "Ma è uno scherzo?". Un altro ha affermato: "Ne dovete mangiare di cereali per arrivare ai livelli di Vittoria Cabello e Ambra Angiolini". Un altro utente ha invece scritto: "Per me si tratta di una gag recitata". Un fan di Salemi ha commentato: "Se fosse una cosa vera non mi stupirebbe visto il caratterino mostrato in questi anni da Alba Parietti". Tra i vari utenti c'è chi ha affermato: "Credo che Giulia Salemi sia stata vittima del programma Scherzi a parte, altrimenti non si spiega una reazione simile da parte di Parietti". Un fan ha ironizzato sulla situazione imbarazzante che si è venuta a creare: "Ma ne vogliamo parlare della faccia di Giulia? E quando invece ha chiesto al team di chiamare Francesco, ovvero il figlio di Alba Parietti?". Infine c'è chi si è detto curioso di capire come siano andate realmente le cose: "Attendo con ansia la puntata di Non lo faccio X moda, devo assolutamente capire".